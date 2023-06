Der C111 ist eine der bahnbrechendsten Prototypen der Mercedes-Geschichte. In Kürze dürfte der ikonische Sportwagen als moderne Version zurückkehren.

Die Aktivitäten von Mercedes-Benz auf seinen Kanälen in den sozialen Netzwerken haben es in den vergangenen Tagen angedeutet: Plötzlich hatte der Hersteller bei Instagram Fotos des C111 gezeigt. Scheinbar grundlos, schließlich steht derzeit kein Jubiläum oder Ähnliches an, weshalb der legendäre Technologieträger und Rekordbrecher der späten Sechziger- und frühen Siebzigerjahre gefeiert werden müsste. Die Aufklärung kam kurze Zeit später über denselben Kommunikationskanal: Eine neue Sportwagen-Design-Studie steht kurz vor ihrem Debüt.

Ihr Name "One-Eleven" referenziert klar auf den ikonischen Vorgänger, der mit flacher Kunststoff-Karosserie, Flügeltüren und verschiedenen Motorkonzepten (erst Wankel, dann Diesel, schließlich Otto) viele Herzen brach. Denn trotz enormen Interesses legte Mercedes damals keine Serienversion des C111 auf. Diese dürfte es auch von der Neuauflage nicht geben. Der One-Eleven wird wohl nicht mehr sein als eine Design- und Konzept-Fingerübung, mit der die Schwaben Hinweise geben wollen, was wir von einem künftigen Mercedes-Sportwagen technisch und optisch zu erwarten haben.

Erste Design-Hinweise

Bisher sind die Informationen noch arg spärlich. Am meisten verraten die verwischten Teaserbilder und ein kurzes Video, das ebenfalls in den sozialen Medien veröffentlicht wurde. Letzteres zeigt eine Lichtanimation in der Front, die einen Kühlergrill mit nach außen gerückten Rundscheinwerfern simuliert. Dazwischen hat das Team um Chefdesigner Gorden Wagener zahlreiche LED-Spots angeordnet, die den Bereich entweder komplett leuchten lassen oder den Namen der Konzeptstudie als Schriftzug darstellen können. Eine Etage tiefer scheinen Tagfahrleuchten zu sitzen, die eine kühle Lichtstimmung verbreiten.

Die Bilder suggerieren ferner ein daran angepasstes Heckleuchten-Design sowie eine orange- bis goldfarbene Lackierung. Das ist naheliegend, schließlich blieb uns der originale C111 ebenfalls in dieser Farbgebung, die bei Mercedes offiziell "Weißherbst" heißt, in Erinnerung. Auch darüber hinaus dürfte die Neuauflage die Optik des Vorgängers in vielerlei Hinsicht zitieren: Wer ein flaches Erscheinungsbild, Flügeltüren und eine flüssige Linienführung erwartet, dürfte nicht ganz falschliegen.

Antrieb? Sicher elektrisch!

Gar keine Informationen liefert Mercedes bisher in Sachen Antrieb und Interieur. Ersterer dürfte vollelektrisch sein und künftige Entwicklungen in diesem Bereich vorwegnehmen. Letzteres dürfte zweisitzig, betont futuristisch gestaltet und weitgehend digital konzipiert sein.