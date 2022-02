Lange hat sich MG geziert, den MG5 Electric auch nach Deutschland zu bringen. Zum Jahresbeginn 2022 ist es endlich soweit – und zwar direkt in aufgefrischter Form. Ab sofort kann er bestellt werden.

Einen klassischen Kombi mit reinem Elektroantrieb bietet der deutsche Automarkt bislang nicht. Das ändert sich in Kürze, wenn der MG5 Electric hierzulande endlich startet. In Großbritannien wird die Baureihe bereits seit einiger Zeit angeboten; vor dem Start in anderen europäischen Ländern wird sie jedoch einem umfangreichen Facelift unterzogen.

Der Begriff ist in diesem Fall wörtlich zu nehmen, denn Die bisherige Front im Verbrenner-Stil mit zwar falschem, aber optisch sehr präsentem Kühlergrill und klobigen Scheinwerfern weicht einem völlig neuen Erscheinungsbild. Zwischen den deutlich filigraneren Leuchten verläuft nun ein schmales Band. Der umgestaltete Stoßfänger erstreckt sich weiter nach oben und präsentiert zentral am dortigen Ende die Klappe, hinter der sich der Ladeanschluss verbirgt. Während sich die Seitenlinie nicht ändert, erhält auch das Heck modifizierte Leuchten, in die fortan die zentrale Chromspange hineinreicht.

Später mit zwei Akku-Optionen erhältlich

Auch die Technik wird überarbeitet. Zum Marktstart im März 2022 erhält der MG5 Electric einen 61,1-Kilowattstunden-Akku, der eine WLTP-Reichweite von 400 Kilometern ermöglichen soll. In dieser Maximal getauften Version treibt ein 115 kW (156 PS) und 280 Newtonmeter starker Elektromotor die Vorderräder an. Später wird eine Version mit 50,3-kWh-Batterie und einer WLTP-Reichweite von 320 Kilometern nachgeschoben. Diese Variante hört auf den Namen Standard und ist mit einem 130 kW (177 PS) und 280 Nm starken Elektromotor ausgerüstet. In beiden Fällen liegt die Höchstgeschwindigkeit bei 185 km/h und die Spurtzeit bei 8,3 Sekunden.

Für den MG5 Electric wird eine Standzeit am Schnelllader (87 kW) von 40 Minuten für eine 80-Prozent-Ladung angegeben. Wechselstrom fließt, wie beim Marvel R, dreiphasig mit bis zu elf kW. Auch der MG5 Electric kann nicht nur Strom speichern, sondern diesen auch abgeben. Die Anhängelast des MG5 Electric beträgt 500 Kilogramm, die Stützlast 50 Kilogramm. Eine Dachlast von 75 Kilogramm soll die Montage von Trägern oder einer Transportbox erleichtern.

Basismodell für 35.490 Euro

Der 4,60 Meter lange, 1,82 Meter breite und 1,54 Meter hohe Elektro-Kombi (Radstand 2,67 Meter) hat einen 479 Liter großen Kofferraum, der bei Bedarf auf knapp 1.400 Liter Fassungsvermögen erweitert werden kann. Wie die anderen neuen MG-Modelle auch erhält er das neueste I-Smart-Infotainment-System, das Smartphone-Konnektivität unter anderem per Apple Carplay erlaubt.

Der MG5 Electric kommt in den Ausstattungslinien Comfort und Luxury sowie in vier wählbaren Karosseriefarben auf den deutschen Markt. Die Comfort-Ausstattung umfasst unter anderem eine Klimaanlage, LED-Scheinwerfer und -Rückleuchten, beheizbare Vordersitze, Einparkhilfe, ein digitales Sieben-Zoll-Display, ein lederbezogenes Multifunktionslenkrad, 16-Zoll-Leichtmetallfelgen und Keyless Entry. Wer zur Luxury-Ausstattung greift, erhält zusätzlich Features wie eine Klimaautomatik, eine 360-Grad-Parkkamera, einen abblendbaren Innenspiegel, einen elektrisch verstellbareren Fahrersitz inklusive Lendenwirbelstütze, Kunstlederpolsterung und 17-Zoll-Leichtmetallfelgen.

Bestellbar ist der MG5 Electric ab sofort. Der Grundpreis für die Standard-Version, die erst später verfügbar sein wird, liegt bei 35.490 Euro. Nach Abzug der möglichen Umweltprämie ist der Elektro-Kombi so ab 25.920 Euro zu haben. Für die sofort verfügbare Maximal-Variante liegt der Grundpreis bei 38.490 Euro – nach Prämienabzug bei 28.920 Euro. Der Preisaufschlag für die Luxury-Ausstattung beträgt jeweils 1.500 Euro, Sonderlack kostet 650 Euro Aufpreis und ein graues Interieur ist für die Luxus-Variante für zusätzliche 1.000 Euro zu haben.