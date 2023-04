Als der Autohersteller BYD im Sommer 2021 erstmals den Dolphin vorgestellt hatte, war noch nicht abzusehen, dass das Modell den Startpunkt einer ganzen Ocean-Serie repräsentieren würde. Neben dem Delphin haben die Chinesen in ihrer Heimat bereits den Seal (Robbe; Mittelklasse-Limousine; siehe Video) auf dem Markt; bald folgen mit dem Seagull (Seemöwe; Kleinwagen) und dem Sea Lion (Seelöwe; SUV) zwei weitere E-Autos, die nach Meerestieren benannt sind.

Der BYD Dolphin tritt mit 4,29 Meter Länge, 1,77 Meter Breite, 1,57 Meter Höhe und einem Radstand von 2,70 Meter im C-Segment an; der Kompakte ist also ein Rivale des VW ID.3. Gezeichnet wurde er von BYD-Designchef Wolfang Egger, der in dieser Funktion einst bei Audi gearbeitet hatte. Der Dolphin präsentiert einen hohen Karosserieaufbau, der mit kurzem Vorderwagen und großem vorderen Dreiecksfenster gewisse Van-Anleihen aufweist. Stilprägend sind die Z-förmigen Charakterlinien an den Flanken, das sich nach hinten stark verjüngende Fensterband und die Heckleuchten mit den sich außen kreuzenden LED-Lichtbändern.

Hightech-Plattform und LFP-Akku

Wie die bereits in Deutschland erhältlichen Modelle Han und Atto 3 sowie der im August 2023 folgende Seal nutzt der Dolphin die "E-Plattform 3.0" des BYD-Konzerns. Darin befindet sich bei ihm ein 60 Kilowattstunden großer Lithium-Eisen-Phosphat-Akku (LFP), der vollständig auf den Rohstoff Kobalt verzichtet und den der Hersteller "Blade Battery" nennt. Der Speicher soll genug Energie für 427 Kilometer bereitstellen (nach WLTP) und sich in 29 Minuten von 30 auf 80 Prozent seiner Kapazität laden lassen. Die maximale Ladeleistung an der Gleichstrom-Säule ist mit 88 Kilowatt allerdings überschaubar. Dafür lassen sich damit auch externe Geräte mit Strom versorgen.

Der Permanentmagnet-Synchronmotor sitzt beim BYD Dolphin an der Vorderachse, die er auch antreibt. Er leistet 150 kW (204 PS) und liefert ein maximales Drehmoment von 290 Newtonmetern. Das Elektroauto soll in sieben Sekunden von Null auf Hundert sowie auf höchstens 160 km/h beschleunigen. Der BYD Dolphin rollt auf 16- oder 17-Zoll-Rädern und verfügt über die vier Fahrmodi Sport, Normal, Eco und Schnee. In Sachen Fahrassistenten profitiert er von seiner Plattform, die auch den Unterbau für größere und teurere Modelle bildet: Das Paket ist reichhaltig bestückt und lässt kaum Wünsche offen.

Fünfsitzer mit veganem Leder

Innen soll der BYD Dolphin Platz für fünf Personen bieten, die auf Sitzen mit Bezügen aus veganem Leder Platz nehmen. Die vorderen Sessel sind sportlich geformt sowie elektrisch verstell- und beheizbar. Die Rücksitze lassen sich im Verhältnis 60:40 umklappen, wodurch sich der Kofferraum von 345 auf bis zu 1.310 Liter vergrößern lässt. Hinzu kommen mehr als 20 Stauräume im Innenraum und ein großes Panorama-Schiebedach.

In China ist der BYD Dolphin seit dem letzten Jahreswechsel in einer Preisspanne zwischen 116.800 und 136.800 Yuan erhältlich, was aktuell umgerechnet etwa 15.500 bis 18.100 Euro entspricht. Wenn der elektrische Kompakte ab Juni in Europa bestellbar ist, dürfte er spürbar teurer sein. Ausgeliefert wird in unseren Breiten ab dem vierten Quartal 2023.