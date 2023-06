Opel hatte im Herbst 2022 im "Rocks-E-Design-Hack" kreative Talente und Design-Studenten dazu aufgerufen, ihren ganz eigenen coolen oder auch verrückten Rocks-E-Entwurf zu kreieren. Zum 1. Dezember 2022 verkündete Opel des Sieger.

Realisierung als Unikat

Lukas Wenzhöfer, der aus dem hessischen Hünfelden stammt und an der Hochschule für Gestaltung in Pforzheim/Baden-Württemberg studiert, hat mit seiner Interpretation des Opel Rocks-e als geländegängigem Elektro-Fun-Mobil Rocks E‑xtreme rundum überzeugt. Bereits mit der Siegerehrung stellte Opel klar, dass der Siegerentwurf tatsächlich als Unikat gebaut wird. Die Aufgabe für die Opel-Ingenieure war herausfordernd, chließlich wollten sie beim Bau des Unikats so nah wie möglich am 3D-Modell bleiben. Jetzt ist das Einzelstück fertig. Interessierte konnten den Entstehungsprozess des Rocks E-xtreme über die Social-Media-Kanäle mitverfolgen. Das außergewöhnliche Unikat geht ab sofort auf Tour und wird bei verschiedenen Events als Eyecatcher dabei sein.

Der 26-jährige Industrial Design-Student Wenzhöfer hatte den Elektrokleinstwagen in ein geländegängiges, vollelektrisches Fun-Mobil mit Wow-Faktor verwandelt. Für einen markanten Auftritt sorgen eine extrem verbreitere Spur an beiden Achsen, die die grob profilierten Räder weit außerhalb der Karosserie positionieren. Über die zweisitzige Kabine spannt sich ein knallgelber Überrollbügel, der am Heck einen XXL-Flügel andocken lässt. Die türkisfarbenen Aufschrift E-xtreme sowie die Ziffer 001 signalisieren, dass es sich um einen absolut einzigartigen batterieelektrischen Zweisitzer handelt, der vor allem eines bringen soll: puren Fahrspaß neben der Straße.

Unverändert blieb dabei das Antriebskonzept. Der Rocks-E ist mit seinen sechs kW (8,2 PS) Leistung als vierrädriges Leichtkraftfahrzeug für die Führerscheinklasse AM angelegt und darf so bereits ab 15 Jahren gefahren werden.