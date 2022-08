Dass Elektroantriebe großen Autos die Wendigkeit von Kleinwagen verschaffen können, zeigt bereits der ein oder andere US-Pick-up. Der neue GMC Hummer EV verfügt beispielsweise über den "Crab-Mode", mit dem sich die vorderen und hinteren Räder fast diagonal stellen lassen. So kann sich das Fahrzeug fast seitlich bewegen – wie die namensgebende Krabbe. Das Konkurrenzmodell Rivian R1T ist dagegen in der Lage, einen "Tank Turn" auszuführen – also wie ein Panzer auf der Stelle zu wenden. Was allein durch das Antriebs-Layout mit je einem einzelnen E-Motor pro Rad möglich ist.

Über ein solches verfügt auch der Elektro-Transporter R7-B, den REE Automotive 2023 auf den Markt bringen will. Einen "Tank Turn" kann der Kastenwagen zwar nicht vollführen, aber extrem handlich soll er trotzdem sein: Die Israelis, die in Großbritannien ein Entwicklungszentrum betreiben, versprechen für das sechs Meter lange Nutzfahrzeug dank der "REEcorner-Swap"-Technologie, bei der die Hinter- in die entgegengesetzte Richtung der Vorderräder einschlagen, einen Wendekreis von ebenfalls sechs Metern. Zum Vergleich: Für den Fortwo mit Verbrennungsmotor gab Smart einen Wendekreis von 6,95 Meter an.

Erstes Serienmodell von REE Automotive

REE Automotive hat sich in den vergangenen Jahren als Entwickler elektrischer Auto-Plattformen einen Namen gemacht und bereits Concept Cars präsentiert. Der P7-B wäre das erste Serien-Fahrzeug des israelischen Unternehmens, das mit seinem Erstlingswerk in erster Linie auf die Märkte in Nordamerika und dem Vereinigten Königreich schielt; folgerichtig soll es dort auch gebaut werden. Als technische Basis dient die P7-Plattform, die um einen Kasten beziehungsweise eine "Box" – daher das "B" in der Modellbezeichnung – erweitert wird.

Der P7-B ordnet sich ins klassische Transportersegment ein, wobei das Verhältnis von Nutzlast (bis zu 2.000 Kilogramm) zum zulässigen Gesamtgewicht (maximal 6.350 Kilogramm) klar schlechter ist als beispielsweise beim US-Ducato-Klon Ram Promaster, sofern dieser von einem 3,6-Liter-V6-Benziner angetrieben wird. Allerdings soll das Skateboard-Chassis eine besonders niedrige Einstiegshöhe ermöglichen, was das Platzangebot sowohl für Fahrerin und Fahrer als auch für die Fracht maximieren soll. Das Ladevolumen soll 23 Kubikmeter betragen. Indem er über eine besonders große Windschutzscheibe und Glaselemente in den Seitentüren verfügt, soll der REE P7-B eine sehr gute Rundumsicht aufweisen.

544 PS und 545 Newtonmeter

Der Hersteller nennt bislang keine Batteriekapazität, verspricht für das elektrische 400-Volt-System aber eine Reichweite von bis zu 241 Kilometern. REE Automotive stellt für den P7-B in der Spitze eine Systemleistung von 400 kW (544 PS) und ein maximales Drehmoment von 545 Newtonmetern in Aussicht. Die Höchstgeschwindigkeit soll 120 km/h betragen. Der Elektro-Transporter verfügt übrigens nicht nur über Allradlenkung und -antrieb, sondern auch über Bremsenergie-Rückgewinnung (Rekuperation), Torque Vectoring sowie einen Kriechgang und eine Berganfahrhilfe.

Ob der P7-B in der Realität halten kann, was seine Entwickler versprechen, können einige Testkunden vom kommenden Winter an überprüfen; dann sollen die ersten Exemplare in der Praxis erprobt werden. Zu Preisen äußert sich REE Automotive bisher nicht.