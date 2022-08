© Eric Meyer // @photobymeyer



Schnellstes US-Auto: Kurz vor der Rente geigte das US-Car ein letztes Mal groß auf. Der V10-Supersportler scheiterte zwar an der Siebenminuten-Grenze, verabschiedete sich in 7.01,3 Minuten aber in Würde. Zudem hält die Viper ACR den Rekord für den schnellsten Handschalter am Ring (Bekanntgabe im September 2017).