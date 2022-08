© Toyota



Der 4,73 Meter lange, 1,84 Meter breite und 1,48 Meter hohe Toyota BZ3 (Radstand: 2.880 mm) kommt ausschließlich mit Hinterradantrieb. An der Hinterachse stehen allerdings zwei Motorvarianten bereit. In der Basisversion treiben 135 kW die Räder an, optional ist auch eine 180 kW starke Version zu haben.