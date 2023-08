Für Pebble Beach kündigen die Italiener eine weitere neue Baureihe an. Elemente erinnern an den E-SUV Pura Vision. Der B95 ist aber deutlich flacher.

Der italienische Autobauer Pininfarina präsentiert bei The Quail während der Monterey Car Week in Pebble Bech den Elektro-SUV Pura Vision. Aber nicht nur. Mit einem ersten Teaserbild kündigt der Autobauer für den 17. August 2023 noch den B95 an.

Der B95 liefert den ersten Ausblick auf eine weitere neue Baureihe der Elektroautospezialisten. Bislang äußert sich Pininfarina dazu allerdings höchst nebulös. Der B95 wird ein technisches Meisterwerk und erhält ein exquisites Design. Sagt alles und auch nichts.

Irgendwo zwischen Supersportler und SUV

Das Teaserbild lässt eine tief geduckte Front erkennen, die von einem breiten Kühlermaul und einem großen Frontspoiler geprägt wird. Darüber schärfen zwei ultraflache LED-Lichtstreifen den Blick des B95. Mittig prangt das Pininfarina-Logo. Das abgedunkelte Bild lässt eine Silhouette erahnen, die nicht ganz so flach wie die des Supersportwagens Battista, aber auch nicht so hoch wie die des Pura Vision ausfällt. Denkbar wäre also, dass der B95 den ersten Ausblick auf die bereits lange angekündigte Elektro-Limousine der Italiener liefert.

So oder so erwarten wir, dass sich der B95 die zusammen mit Rimac entwickelte Elektroantriebsplattform mit dem Pura Vision teilt. Zu diesem gibt es zwar ebenfalls noch keine konkreten Angaben, kolportiert wurden im Vorfeld für die neue Plattform aber eine Leistung von rund 1.000 PS, Allradantrieb sowie Batteriekapazitäten von 100 bis 125 kWh.