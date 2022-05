Unter dem Projektcode J100 hatte Ssangyong bereits im Sommer 2021 einen neuen Elektro-SUV angekündigt, der im Sommer 2022 auf den Markt kommen soll. Als Wettbewerber zu Hyundai Ioniq 5 und VW ID.4 soll das Modell in einem boomenden Segment platziert werden.

Ähnlichkeiten mit Jeep

Mit weiteren Designskizzen rücken die Koreaner den Elektro-SUV jetzt erneut in den Fokus und verleihen dem Modell auch einen Namen. Der elektrisch angetriebene Geländewagen wird Torres heißen. Torres leitet sich aus der spanischen Sprache ab und steht für Turm. Ssangyong bezieht sich mit dem Namen aber auch auf den Torres del Paine-Nationalpark in Süd-Chile. Der neue Ssangyong Torres wird sich im Modellprogramm zwischen dem Korando und dem Rexton einsortieren.

Die bislang veröffentlichten Zeichnungen zeigen einen Wagen, der mit hoher Gürtellinie und niedrigen Fensterflächen ins Lager der SUV-Coupés zielt. Der Kühlergrill mit sechs senkrechten Doppelstreben erinnert ein wenig an Jeep. In den weit ausgestellten Radhäusern sitzen grob profilierte Geländereifen. Die Beleuchtung rundum setzt auf LED-Technik, die Schürzen sind vorne wie hinten mit Unterfahrschutzelementen bestückt. Hinter einer fetten C-Säule ansetzende Seitenfenster gehen scheinbar nahtlos ins Heckfenster der linksseitig angeschlagenen Hecktür über. Ein 4WD-Badge auf den Flanken weist auf einen Allradantrieb hin. Darüber hinaus zeigen die Zeichnungen verschiedene, vermutlich aufpreispflichtige, Zusatzausstattungen wie Dachleuchten. Der Torres folgt der neuen Design-Philosophie "‘Powered by Toughness", die künftig für alle Ssangyong-Modelle maßgeblich sein soll.

Zum rein elektrischen Antrieb machen die Koreaner weiter keine Angaben. Die Produktion des Ssangyong Torres soll bereits im Juni in Korea anlaufen.

Ssangyong vielleicht gerettet

Klingt optimistisch, für ein Unternehmen, das schon seit geraumer Zeit in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckt und vor einer ungewissen Zukunft steht. Hier deutet sich allerdings ein Lichtblick an. Ssangyong hat vor wenigen Tage angekündigt, dass man mit einem neuen Käufer kurz vor einem Abschluss stehe. Der Investitionsvertrag mit dem KG-Konsortium soll kurz vor der Unterzeichnung stehen. Auch fehle noch die Zustimmung des Insolvenzgerichts zur geplanten Übernahme. Nähere Informationen sollen in den kommenden Wochen veröffentlicht werden.