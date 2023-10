Seine Premiere feiert das Toyota FT-3e Konzept derzeit auf der Japan Mobility Show 2023, welche auf die Tokyo Motor Show folgt und noch bis zum 5. November läuft. FT steht dabei für Future Toyota, das "E" ganz klar für reinen Elektroantrieb. Mit der Ziffer 3 verbindet sich vermutlich eine Größeneinstufung. Damit dürfte sich das vom FT-3e abgeleitete Serienmodell später unterhalb des Toyota BZ4X in der Kompaktklasse einordnen.

Design mit KI-Unterstützung

Die ersten Bilder zeigen einen viertürigen SUV, der fünf Passagieren Platz bieten soll. Allradantrieb gilt als gesetzt, das kantige Design entstand laut Toyota mit Unterstützung durch Künstliche Intelligenz. Die KI sorgt für ein "einfaches" Design mit klaren, aerodynamisch optimierten Linien. Dazu trägt der FT-3e eine hohe Gürtellinie und kräftig ausgestellte Radläufe. Die flach stehende Heckscheibe deutet mehr auf ein Crossover-Konzept als auf eine raumoptimierte Lösung hin. Das gerade nach hinten verlaufende Dach hingegen dürfte Kopffreiheit über der Rückbank schaffen.

Cockpit mit sieben Bildschirmen

Die als LED-Band ausgelegten Rückleuchten ziehen sich in einem schmalen Strich von den Flanken quer über die gesamte Heckklappe. Letztere ist – wie auch die Bereiche rund um die C-Säule – großzügig verglast. Kommunikativ zeigt sich der FT-3e mit in den Flanken eingelassenen Lichtbändern. Das erste zieht sich vorn an den Türen senkrecht vom Schweller bis zu den Außenspiegeln. Hier werden die Passagiere bei Annäherung über den Ladezustand der Batterie, die Innenraumtemperatur sowie die Luftqualität informiert. Ein weiteres Lichtmuster läuft entlang der Schweller. Im Innenraum befinden sich sieben Bildschirme: Neben den üblichen beiden Displays für Tacho und Infotainment sind links und rechts des Lenkrads zwei weitere Monitore platziert. Kameras mit Bildschirmen ersetzen Außen- und Innenspiegel – macht drei Bildschirme für die Sicht nach hinten, einen für die Fahr- und drei für weitere Informationen.

Detaillierte Informationen zur Antriebstechnik bleibt Toyota bislang schuldig. Allradantrieb deutet auf wenigstens zwei E-Motoren hin. In Sachen Batterietechnik hat Toyota für die Zukunft zahlreiche Optionen.