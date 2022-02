Klimaanlage an – und schon explodiert der Kraftstoffverbrauch? Ganz so ist es zum Glück nicht. Und mit ein paar Tipps halten Sie den Mehrverbrauch ziemlich im Rahmen.

Die Klimaanlage gehört inzwischen zum Standard

Wer möchte heute noch auf eine Klimaanlage im Auto verzichten? Wahrscheinlich wissen es auch die in die kostenlose Software Ihres Fuhrparkmanagements eingebuchten Nutzer zu schätzen, dass Klimaanlagen bei den meisten Fahrzeugen inzwischen ohnehin Standard sind. Denn immerhin helfen sie nicht nur im Sommer effektiv gegen die Hitze, sondern auch im Winter gegen beschlagene Fenster und hohe Luftfeuchtigkeit im Auto. Doch wie wirkt sich das alles nun genau auf den Kraftstoffverbrauch aus?

In der Stadt verbraucht die Klimaanlage mehr

Fakt ist: Die Klimaanlage sorgt dafür, dass der Motor mehr Energie bereitstellen muss. Das erhöht letztlich auch den Spritverbrauch. Mit etwa zehn bis 15 Prozent mehr Verbrauch kann man hier im Schnitt rechnen. Dabei kommt es allerdings auch darauf an, wo Sie vor allem unterwegs sind. In der Stadt wirkt sich der Mehrverbrauch deutlicher aus. Wenn Sie vor allem auf der Autobahn unterwegs sind, sind es teils nur 0,3 Liter auf 100 km/h.

Ab einer Geschwindigkeit von etwa 70 km/h ist es übrigens sogar spritsparender, die Klimaanlage anzumachen als bei geöffnetem Fenster mit dem Fahrtwind für Kühlung zu sorgen.

Automatische Klimaanlagen sparen

Eine entscheidende Rolle für den Verbrauch der Klimaanlage spielt, wie sie genau arbeitet. Manuelle Anlagen laufen oft länger auf der höchsten Stufe und sind speziell im Stadtverkehr Schluckspechte. Automatische Klimaanlagen passen sich hier besser an. Sie reduzieren ihre Leistung, wenn das gewünschte Temperaturziel erreicht ist. Erst wenn es nötig ist, schalten sie sich wieder an. So wird effektiv beim Verbrauch gespart.

Außerdem können Sie auch durch ein paar einfache Verhaltensweisen dafür sorgen, dass die Klimaanlage, egal, ob sie heizt oder kühlt, möglichst sparsam arbeitet. Generell spielt natürlich dabei die gewählte Temperatur eine Rolle. Wenn es draußen zum Beispiel 30 Grad heiß ist und Sie wählen im Innenraum 20 Grad, muss viel mehr Energie verblasen werden als bei einem geringeren Temperaturunterschied. Neben geschlossenen Fenstern hilft es, wenn Sie das Auto im Sommer vor Fahrbeginn richtig durchlüften.