Rückenschmerzen sind beim Autofahren quälend. Oft liegt es an der Sitzhaltung, doch eine Lordosenstütze kann helfen.

Falsch belastete Lordose führt zu Rückenschmerzen

Wenn der Rücken beim Autofahren schmerzt, kann jede Minute hinterm Steuer sehr anstrengend werden. Doch oft liegt es möglicherweise auch bei den in die kostenlose Software Ihres Fuhrparkmanagements eingebuchten Fahrern an der Sitzhaltung. Weil falsche Sitzpositionen oder bereits vorhandene Schäden an der Wirbelsäule dazu führen, dass die Lordose, die nach vorne gerichtete natürliche Krümmung der Wirbelsäule (vorhanden bei Hals- und Lendenwirbelsäule), falsch belastet wird und zu einer Fehlhaltung führt. Die Folge sind Schmerzen.

Was kann eine Lordosenstütze?

Damit diese natürliche Wölbung der Lordose beim Fahren nicht verkrümmt wird, können Sie eine Lordosenstütze am Sitz anbringen. Diese Lendenwirbelstütze besitzt eine Wölbung, die sich von hinten in Ihre Lordose einpasst und damit Ihre korrekte und gesunde Sitzhaltung unterstützt sowie die Muskulatur entlastet. Sinnvoll ist, dass Sie die Stütze bereits verwenden, bevor Sie überhaupt Rückenschmerzen haben.

Ein individuell passendes Modell wählen

Einige Autositze haben inzwischen eine integrierte elektrisch einstellbare Lordosenstütze oder Sie können das alternativ nachrüsten lassen. Meist ist es aber besser, sich ein auf Ihre Bedürfnisse und Größe einstellbares Zusatz-Modell zu kaufen. Hier haben Sie verschiedene Optionen. Lordosenstützen gibt es etwa aus Schaumstoff, der sich ganz individuell Ihrem Rücken anpasst, oder mit Luftpolsterung oder aber mit atmungsaktivem Netzgeflecht, das viel Luftzirkulation ermöglicht und so besonders im Sommer Schwitzen verhindert. Oder Sie können ebenso eine Spezialanfertigung beim Orthopäden bekommen. Wenn Sie unsicher sind, welches Modell Ihnen am besten zusagt, probieren Sie verschiedene Varianten aus.

Keine Sorge übrigens – die Lordosenstützen passen im Normalfall zu allen Autositzen. Mit Halteriemen kann die Stütze am Sitz festgemacht werden. Sie sollte so sitzen, dass sie während der Fahrt nicht verrutscht. Achten Sie darauf, dass das gewählte Modell in der Höhe und auch bei der Stärke der Wölbung eingestellt werden kann.