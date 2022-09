Viele Fahrfehler werden zur Gewohnheit

Der Straßenverkehr kennt viele Regeln und Tücken. Kein Wunder also, dass Autofahrern – auch den in die kostenlose Software Ihres Fuhrparkmanagements eingebuchten Nutzern – Fehler unterlaufen. Und zwar nicht nur einmal, sondern im Grunde immer wieder. Denn viele Fahrfehler werden sogar zu einer Art Gewohnheit. Entweder, weil uns gar nicht bewusst ist, was wir gerade falsch machen. Oder, weil wir bequem sind und denken "Wird schon nicht so schlimm sein".

Das kann eine ganze Weile gut gehen – bis die entsprechenden Fahrfehler eines Tages doch zu einem Verschleißschaden am Auto oder sogar zu einem Unfall führen können. Wer sich seine Fehler jedoch bewusst macht, kann sie in Zukunft vermeiden. Und das spart nicht nur Geld und Nerven, sondern ist zudem ein sicherheitstechnischer Gewinn.

Diese besonders verbreiteten Fahrfehler sollten Sie vermeiden: