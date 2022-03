Viele Parkregeln, wenig Durchblick

Die Parkplatzsuche gehört zu den Dingen, die im Autofahrerleben ebenso Alltag wie Last sind. Denn öfters werden auch die in die kostenlose Software Ihres Fuhrparks eingebuchten Nutzer Rund um Runde drehen, um wieder keine freie Lücke zu entdecken. Was nicht selten dazu führt, dass man sich letztlich dorthin stellt, wo es eigentlich gar nicht erlaubt ist.

Das liegt gar nicht mal ausschließlich daran, dass Autofahrer die Parkregeln absichtlich missachten und einen eventuellen Strafzettel dann in Kauf nehmen. Teilweise ist ihnen gar nicht bewusst, dass sie gerade nicht so ganz legal parken. Egal, zu welcher Kategorie Ihre eigenen Parkverstöße gehören – wetten, dass Sie sich bei diesen verbreiteten Fehlern an der ein oder anderen Stelle wiedererkennen?

Diese Park-Fehler passieren fast jedem Autofahrer – wahrscheinlich auch Ihnen: