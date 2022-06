Versteckte Features , die das Leben leichter machen

Niemand studiert gerne lange Benutzerhandbücher fürs eigene Fahrzeuge. Doch manchmal lohnt es sich tatsächlich, ein bisschen genauer hinzusehen, was das Auto so alles kann. Denn Hand aufs Herz – wahrscheinlich beschäftigen sich die meisten Nutzer im Fuhrpark nur mit den absolut nötigen Details: Wo ist das Licht? Was kann die Stereoanlage? Wie programmiere ich das Navi?

Doch die Autohersteller sorgen ebenso gerne dafür, dass ganz einfache Hürden im Fahrzeug, die uns alle immer wieder im Fahreralltag begegnen, leichter gemeistert werden können. Insofern ist schade, dass viele Menschen gar nicht wissen, wie sie am Steuer im Handumdrehen mehr Komfort erleben können. Natürlich – das müssen wir dazu sagen – kann nicht jedes Fahrzeugmodell alles, worauf wir Sie jetzt hinweisen. Aber Sie sollten sich zumindest die Mühe machen, herauszufinden, welche der Features Ihnen ab sofort helfen dürfen. Warum manche von ihnen so wenig bekannt sind, ist allerdings ein Rätsel, auf das wir auch keine Antwort haben. Zeit, das zu ändern, oder?

Kennen Sie diese versteckten Auto-Features?