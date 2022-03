Der Ölstand sinkt im Laufe der Zeit immer

Motoröl auffüllen zu müssen, gehört zu den regelmäßigen Aufgaben eines jeden Autofahrers mit Verbrennungsmotor. Es ist also auch bei den in die kostenlose Software Ihres Fuhrparkmanagements eingebuchten Fahrzeugen normal, dass der Ölstand im Laufe der Zeit etwas sinkt. So kann auf 1000 gefahrene Kilometer durchaus eine Ölmenge von 50 bis 250 Milliliter verschwinden. Genauere Normwerte für Ihr Automodell kennt der Hersteller.

Um ein Gefühl für den normalen Verbrauch des Autos zu bekommen, sind die regelmäßigen Kontrollen des Ölstands sehr nützlich. Manche Motoren brauchen nämlich tatsächlich immer mehr Öl. Wenn Sie jedoch bemerken, dass der Verbrauch plötzlich im Vergleich zu sonst ungewöhnlich hoch ist, ist die wichtigste Frage: Warum ist das so?

Sportlicher Fahrstil führt zu höherem Verbrauch

Nicht immer sind Schwankungen gleich ein Grund zur Sorge. Je nach Fahrstil kann das schon mal passieren. Wer sportlich fährt, verbraucht nicht nur mehr Sprit, sondern mehr Öl. Zudem ist der Verbrauch im Winter oft höher als im Sommer.

Auch wenn Sie anders als sonst ein Motoröl mit zu geringer Viskosität gewählt haben, kann plötzlich der Verbrauch steigen, denn dann kommt der Schmierstoff leichter an Dichtungen und Lagern vorbei. Zu altes oder schmutziges Öl kann sich ebenso bemerkbar machen.

Welche Defekte erhöhen den Verbrauch?

Doch natürlich kann auch ein Defekt hinter dem erhöhten Ölschwund stecken. Eine Möglichkeit ist ein Leck, etwa in einer Ölleitung, an der Ölwanne oder an einer Dichtung. Das erkennen Sie leicht daran, dass der Motor unten ölverschmiert ist und sich häufig Ölflecken unter dem Auto zeigen.

Ansonsten kann aber auch tatsächlich der reine Verbrauch ohne ein Leck erhöht sein. Das erkennt man oft an blauem Auspuffqualm. Hier stecken in der Regel ernstere Gründe hinter der Sache. So kann die Zylinderkopfdichtung kaputt sein. Auch verschlissene Kolbenringe, verschlissene Lager, Defekte an Turbolader, Einspritzpumpe oder der Entlüftung des Kurbelgehäuses sind als Ursachen möglich. Um den Motor vor Schäden zu bewahren, gilt daher: Ab in die Werkstatt.