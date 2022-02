Die Räder eines Pkw können unterschiedlich montiert sein. Was spricht für ein Fahrzeug-Modell mit Radmuttern und was für Radschrauben?

Die Vor- und Nachteile der Systeme kennen

Um die Räder fest mit dem Fahrzeug zu verbinden, haben Sie die Wahl: Radmuttern oder Radschrauben – beides ist möglich. Und jedes System hat seine spezifischen Eigenschaften. Damit Sie für die in die kostenlose Software Ihres Fuhrparkmanagements eingebuchten Autos wissen, was Sie bei welchem System erwartet, fassen wir die jeweiligen Vor- und Nachteile zusammen.

Wie wird die Verbindung hergestellt?

Optisch sind die beiden Varianten leicht zu unterscheiden. Werden Radmuttern verwendet, müssen die Löcher am Reifen bei der Montage über die Stehbolzen auf der Nabe geschoben werden. Die Radmuttern dienen dann zur Befestigung. Sie sind entweder kegelförmig oder haben die Optik einer Kugel. Wichtig ist immer, dass die Art der Radmutter und die Reifen auch wirklich zusammen passen, sonst kann sich die Verbindung lösen. Wenn mit Radschrauben gearbeitet wird, werden diese in ein Innengewinde an der Nabe verschraubt. Hier gibt es passende Schraublöcher in der Nabe und das Rad wird passend ausgerichtet, um die Radschrauben in den Löchern zu befestigen.

Radmuttern sind unkomplizierter zu montieren

Grundsätzlich sind beide Systeme in Gebrauch, wobei das auch immer vom Fahrzeug-Hersteller abhängt. Radmuttern haben den Vorzug, dass sie beim Reifenwechsel unkomplizierter und daher meistens schneller anzuwenden sind. Der Reifen kann schließlich einfach auf die Radnabe und die Stehbolzen geschoben werden. Allerdings müssen Sie die Radmuttern nach etwa 50 Kilometern sicherheitshalber nachziehen. Auch festgerostete Radmuttern können wiederum sehr viel Arbeit bedeuten – da haben Sie es mit Radschrauben vergleichsweise einfacher.

Radschrauben bieten mehr Flexibilität

Ein weiterer Vorteil der Radschrauben ist, dass Sie hier anders als bei den Radmutter-Systemen, bei denen Felge und Stehbolzen exakt zueinander passen müssen, die Schrauben flexibel an die Dicke der Felge anpassen können. Radschrauben gibt es nämlich in verschiedenen Ausführungen. Radschrauben müssen weiterhin, sofern Sie mit dem richtigen Drehmoment angezogen werden, nicht noch einmal nachgezogen werden. Sie sitzen dann sofort sicher.