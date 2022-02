Was tun gegen den Mief eines Raucherautos?

Wer im Auto raucht, hat daran meistens eine langlebige Erinnerung. Denn der Nikotindunst setzt sich speziell in den Autopolstern besonders fest. Die Folge: Der typische Geruch von kaltem Rauch, der ziemlich stickig und unangenehm ist. Was also tun, wenn ein in die kostenlose Software Ihres Fuhrparkmanagements eingebuchtes Fahrzeug ordentlich mieft? Die gute Nachricht ist: Das muss nicht so bleiben. Allerdings steckt einiger Aufwand dahinter, der Nase beim Fahren wieder einen Wohlgeruch zu bieten.

Grundreinigung und Innenraumluftfilter angehen

Das Tückische an Zigarettenqualm ist, dass er sich wirklich überall absetzt. Deshalb ist die konsequente Gegenmaßnahme: Sie müssen überall gründlich Sauberkeit und Frische verbreiten. Der Vorteil ist, dass Sie mit einer solchen Innenreinigung dem Auto insgesamt etwas Gutes tun. Beginnen Sie damit, das Fahrzeug intensiv zu lüften und eine Grundreinigung durchzuführen. Heißt: Alle Aschenbecher leeren und intensiv auswischen, alle Flächen, Polster, Fußmatten und sogar den Dachhimmel absaugen sowie mit speziellen Reinigern abwaschen oder sogar einen Dampfreiniger einsetzen. Auch alle Gegenstände, die im Auto waren, sollten gründlich gereinigt werden. Ebenso wichtig: Der Innenraumluftfilter muss unbedingt gewechselt werden.

Gerüche neutralisieren

Ein Geruchsentferner mit Mikroorganismen kann nun helfen, den Zigarettenrauch nicht nur zu überdecken, sondern zu neutralisieren. Bei leichtem Nikotingeruch sind mitunter Hausmittel wie über Nacht eine Schale mit Essig, Natron mit Zitrone oder frisch gemahlenem Kaffee aufzustellen, einen Versuch wert.

Profi-Hilfe mit einer Ozonbehandlung

Wenn das alles noch nicht den gewünschten Effekt bringt, ist außerdem noch eine Ozonbehandlung möglich. Diese sollten Sie bei einem Profi durchführen lassen, sie kostet etwa 50 bis 100 Euro. Das reine Ozon verbleibt hierfür 24 Stunden im Fahrzeug und bindet dabei dauerhaft Gerüche wie Nikotin. Wichtig ist hier allerdings, dass der Pkw nach der Innenreinigung komplett trocken geworden ist, sonst erzeugt die Ozonbehandlung bei hoher Luftfeuchtigkeit Salpeter. Und das riecht so stechend, dass selbst der Nikotinduft dagegen noch angenehm ist.