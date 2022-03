Einparken ist eine Kunst, an der selbst erfahrene Autofahrer regelmäßig scheitern. Wir sagen, was Sie ab jetzt besser machen können.

Einparken kann stressig werden

Auch wenn es so ziemlich jeder in der Fahrschule gelernt haben sollte – Einparken ist oft gar nicht so einfach. Das gilt sicher auch für einige der in die kostenlose Software Ihres Fuhrparkmanagements eingebuchten Fahrer. Denn nicht überall haben Sie das Privileg, auf den großzügig bemessenen Stellplätzen einer Parkgarage einfach vorwärts einparken zu können. Speziell in der Stadt und in engen Straßen wird es deutlich anstrengender, das Auto gut abzustellen.

Souveräner werden und Fehler vermeiden

Was genau uns bei diesem alltäglichen Manöver so schwer fällt, ist immer wieder relativ ähnlich: Der Parkplatz ist sehr eng bemessen, Sie sehen durch das Heckfenster beim Rückwärtsfahren ziemlich wenig. Oder es ist mehr Glückssache als Können, ob Sie im richtigen Moment einschlagen. Mal ganz davon abgesehen, dass uns bei wartenden Fahrzeugen häufig der Stress erwischt und dann ohnehin gar nichts mehr geht.

Doch es ist gar nicht schwer, beim Einparken souveräner zu werden. Alles, was Sie brauchen, sind die richtigen Tipps und mehr Übung. Und Sie sollten sich natürlich ein paar gängige Fehler verkneifen.

Mit diesen Tipps wird das Einparken sofort leichter: