Bei welcher Art Verdeck ist was zu beachten?

Cabrios bringen auch im Fuhrparkmanagement eine ganz besondere Fahr-Note mit sich. Dafür muss man allerdings bereit sein, dem Fahrzeug bei der Pflege mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Damit ist vor allem das Verdeck gemeint. Denn je besser Sie es in Schuss halten, desto länger haben Sie Freude daran. Je nach Material ist das Verdeck nämlich deutlich empfindlicher als ein normales Dach.

Ein wichtiger Punkt ist dabei die Autowäsche. Oder genauer gesagt die Frage, ob ein Cabrio eigentlich problemlos in die Waschanlage fahren darf. Bei einem Verdeck aus Stahl, das rund ums Jahr alltagstauglich ist, gestaltet sich die Sache am einfachsten. Bei diesen Dächern müssen Sie in erster Linie darauf achten, dass die Dichtungen schön geschmeidig sowie gepflegt sind und nicht porös werden. Dann haben Sie in der Waschstraße überhaupt keine Probleme.

Anlagen mit Textilstreifen sind besonders geeignet

Ein Cabrio mit Kunststoffdach ist in der Regel ebenfalls gut in der Waschstraße aufgehoben. Wenn Sie Ihr Fahrzeug schonender behandeln wollen, sollten Sie jedoch eine Waschstraße mit einem speziellen Cabrio-Programm wählen, dann fällt die Reinigung mit weniger Druck aus.

Gerade, wenn Ihr Cabrio eine Kunststoff-Heckscheibe hat, sind die klassischen Bürstenwäschen einer Waschanlage keine gute Idee – es können sehr leicht Kratzer entstehen. Eine Anlage mit Textilstreifen ist hier die passende Alternative und auch generell schonend für jedes Cabrio. Hochdruckreiniger sind hingegen keine geeignete Wahl. Starke Verunreinigungen wie Vogelkot sollten Sie bei jeder Art von Cabrioverdeck vorab mit warmem Wasser und einem Lappen entfernen

Bei Stoffdächern am besten die Handwäsche wählen

Besonders empfindlich sind Cabrios mit einem Stoffdach. Sie können grundsätzlich ebenfalls in eine Waschstraße mit speziellem Cabrioprogramm. Doch gerade, wenn sie älter werden, sind diese Textilverdecke nicht mehr für hohen Wasserdruck oder das Trockengebläse geeignet. Hier sollten Sie die Waschstraße lieber sein lassen und selbst zu Wasser und Lappen greifen. Oft genügt es, wenn Sie das Dach trocken abbürsten oder einen Staubsauger verwenden.

Bei einer Nass-Reinigung ist es natürlich wichtig, dass das Cabrioverdeck immer komplett trocken ist, bevor Sie es zusammenfalten. Ein Stoffverdeck sollten Sie außerdem einmal im Jahr imprägnieren lassen.