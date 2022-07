Bagatellschäden brauchen in der Regel keinen Gutachter

Wenn es gekracht hat, ist ein Kfz-Gutachten eine gute Hilfe, um einzuschätzen, wie hoch der entstandene Schaden am Auto wirklich ist. Doch was müssen Sie für die in die kostenlose Software Ihres Fuhrparkmanagments eingebuchten Fahrzeuge hierzu wissen? Wer übernimmt die Kosten für den Gutachter und wann ist er wirklich nötig?

Bei einem durch den Unfallgegner verursachten kleinen Parkrempler mit einem kaputten Rücklicht brauchen Sie den Kfz-Gutachter normalerweise nicht. Hier reicht es aus, wenn Sie den Kostenvoranschlag einer Werkstatt sowie Fotos des Schadens bei der Versicherung vorlegen. Das wird in der Haftpflicht bei einem Betrag bis zu ca. 750 Euro und in der Kasko bis 2000 Euro akzeptiert.

Wann wird der Kfz-Sachverständige beauftragt?

Geht es um größere Schäden, verlangt die Kfz-Versicherung in der Regel das Gutachten eines Sachverständigen. Er ermittelt nicht nur die Reparaturkosten, sondern auch etwaige Wertminderung bzw. den Restwert des Fahrzeugs. Für den Fall, dass der Unfall im Streitfall noch vor Gericht landet, ist ein Gutachten ebenfalls eine wichtige Basis.

Wer bestellt den Gutachter in der Haftpflicht?

Ist die Haftpflicht für den Fall zuständig, wird die gegnerische Versicherung den Sachverständigen für Ihr Fahrzeug beauftragen und auch bezahlen. Allerdings ist es in diesem Fall immer auch ratsam, einen eigenen unabhängigen Sachverständigen zu beauftragen, da es oft Kooperationen zwischen der Versicherung und ihrem eigenen Gutachter gibt. Die Kosten für Ihr unabhängiges Gutachten muss die gegnerische Versicherung komplett übernehmen – sofern Sie keine Mitschuld am Unfall tragen.

Welche Rechte haben Sie bei einem Kaskofall?

Anders sieht es im Kaskofall bei eigenem Verschulden oder z.B. im Fall eines Hagelschadens aus. Hier zahlt zwar ebenfalls die Versicherung, wenn sie ein Gutachten bestellt. Aber ein zusätzliches unabhängiges Gutachter zahlen Sie selbst. Prüfstellen wie TÜV oder Dekra können Ihnen bei der Suche nach einem Gutachter als Anlaufstelle dienen. Sollten beide Gutachten zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, kommt es zu einem Sachverständigen-Verfahren. Je größer der Schaden ist, desto teurer ist übrigens das Gutachten.