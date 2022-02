Rechtlich kann Ihnen auch die Kollision mit einer Leitplanke zum Verhängnis werden. Das müssen Sie beachten.

Wer weiterfährt, begeht auch an der Leitplanke Unfallflucht

Wenn Sie ein anderes Auto streifen und danach einfach weiterfahren, ist das Fahrerflucht. Doch bei einer Leitplanke wird das schon nicht so wild sein, oder? Wozu sollte man da anhalten? So ähnlich denken womöglich auch die meisten in die kostenlose Software Ihres Fuhrparkmanagements eingebuchten Fahrer. Um es kurz zu machen: Leider falsch gedacht. Denn wenn an der Leitplanke ein Schaden entsteht, ist auch dieser nicht einfach vergessen.

Auch bei Bagatellschäden die Polizei

Um der Situation, als Unfallflüchtiger gesehen zu werden, von vorneherein aus dem Weg zu gehen, sollten Sie nach einer solchen Kollision sicherheitshalber der Polizei Bescheid geben. Das gilt selbst dann, wenn Sie keinen oder nur einen geringen Schaden erkennen können. Wer weiterfährt, begeht nämlich Unfallflucht. Das ist auch dann der Fall, wenn Sie etwa ein Verkehrszeichen oder einen Baum beschädigt haben.

Grundsätzlich gilt nach so einem Vorfall, dass der Unfallverursacher am Ort des Geschehens eine gewisse Wartezeit einzuhalten hat, bis der Geschädigte kommt. Dann vermeidet man den Vorwurf der Unfallflucht. Bei einer Leitplanke wird der Geschädigte nun anders als bei einem geparkten Pkw nicht zeitnah erscheinen. Deshalb ist es am besten, Polizei oder alternativ die zuständige Behörde zu informieren.

Den Versicherungsschutz nicht riskieren

Diese Informationspflicht sollten Sie übrigens schon deshalb ernst nehmen, weil Ihr Versicherungsschutz auf dem Spiel steht. Bei Unfallflucht etwa kann der Versicherer mitunter die Zahlung ganz oder teilweise ablehnen. Laut Versicherungsvertrag müssen Sie Ihrer Kfz-Versicherung die Möglichkeit geben, den Sachverhalt eines Unfalls umfassend aufzuklären. Unfallflucht ist hier kontraproduktiv.

Melden Sie die Kollision also sofort beiden: Polizei und Versicherer. Denn öfters verwandeln sich scheinbare Bagatellschäden dann nachträglich doch in einen hohen Reparaturbetrag und Sie können so vermeiden, darauf sitzen zu bleiben. Davon abgesehen: Erweist sich der Schaden an der Leitplanke als etwa 600 bis 1300 Euro teuer und Sie sind weitergefahren, drohen 30 Tagessätze Geldstrafe und zwei Punkte in Flensburg. Bei mehr als 1300 Euro Schaden ist in der Regel auch der Führerschein weg.