Was stimmt mit dem Fahrzeug nicht?

Wenn nach dem Starten des Motors oder während der Fahrt am Armaturenbrett plötzlich ein Licht aufgeht, oft begleitet von Gepiepe, folgt beim Fahrer erst einmal eine Schrecksekunde. Das werden die in die kostenlose Software Ihres Fuhrparkmanagements eingebuchten Nutzer ebenso kennen. Der erste Gedanke dabei zumeist: Was stimmt mit dem Fahrzeug nicht? Dabei stecken teils Gründe hinter dem Signal, die schnell geklärt sind. Sehr verbreitet ist etwa das orangefarbene Schneeflockensymbol, das schlicht auf niedrige Außentemperaturen und etwaige Straßenglätte aufmerksam macht.

Die Farbe der Leuchte verrät die Dringlichkeit

Andere Warnleuchten wiederum leuchten (zum Glück) so selten oder nie auf, dass man gar nicht genau weiß, was zu tun ist, wenn sie sich doch mal melden. Ein Blick in das Handbuch des Autos ist hier immer sinnvoll, da es je nach Hersteller auch teils unterschiedliche Symbole geben kann. Einen ersten Hinweis gibt Ihnen stets bereits die Farbe. Weiß kennzeichnet einen Hinweis, Blau ist in der Regel nur für das Fernlicht in Gebrauch, Grün zeigt, dass diese Funktion aktiv ist (wie etwa beim Abblendlicht). Gelb oder Orange signalisiert wie beim Schneeflockensymbol eine Sicherheitswarnung oder etwas, was möglichst bald überprüft werden sollte. Sofortiges Handeln ist dagegen bei Rot angesagt.

Was bedeuten diese Kontrollleuchten?