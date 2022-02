Hundehaare verteilen sich schnell überall

Wenn erst einmal ein Hund im Auto mitgefahren ist, sind die Andenken an den Fellträger meist ziemlich langlebig. Das wissen sicher auch einige der in die kostenlose Software Ihres Fuhrparkmanagements eingebuchten Fahrer, wenn sie den Dienstwagen privat nutzen oder ihren Vierbeiner mit ins Büro bringen dürfen. Hundehaare setzen sich dann regelrecht in Polstern und Fußmatten fest, selbst wenn das Tier ursprünglich nur im Kofferraum saß, verteilen sich die Haare bald überall.

Tierhaar-Aufsatz und Gummihandschuh

Das einfachste und naheliegendste Mittel ist der Staubsauger. Hier sollten Sie am besten eine Tierhaar-Bürste als Aufsatz wählen. Allerdings gibt es auch noch einige andere Wege, um die lästigen Haare wieder loszuwerden. Was gut funktioniert: Mit einem angefeuchteten Gummihandschuh über die Sitze streichen und so nach und nach die Haare zu Bällen werden lassen. Fahren Sie mit den Händen dabei stets in die gleiche Richtung der Sitze, so arbeiten Sie effektiver. Alternativ können Sie bei größeren Flächen auf die Gummilippe eines Fensterabziehers zurückgreifen.

Klebestreifen und Bimsstein

Auch andere Utensilien, an denen die Haare unkompliziert kleben bleiben, können helfen. Versuchen Sie es mal ähnlich wie beim Waxing mit Klebestreifen, die Sie auf dem Polster befestigen und dann abziehen, z.B. Paketklebeband. Ähnlich gut arbeitet eine Fusselrolle. Auch mit Gummibürsten können Sie Fußmatten, Polster oder den Kofferraum mit festen Bewegungen bearbeiten und so nach und nach die Haare als Knäuel aufsammeln. Ähnlich effektiv ist tatsächlich ein Bimsstein, der die Haare bei Druck aus dem Gewebe zieht und dabei sogar sehr feine, kurze Härchen erwischt. Wichtig: Der Bimsstein sollte rechteckig sein – und bei Polstern sollten Sie eventuell eine schonendere Methode wählen.

Schon vor der Fahrt Haaren vorbeugen

Insofern haben Sie gleich eine ganze Reihe an Möglichkeiten, die Fell-Hinterlassenschaften von Vierbeinern aus dem Fahrzeug zu vertreiben. Noch besser ist es natürlich, wenn sie sich dort gar nicht erst massiv ausbreiten. Hier hilft es bereits sehr, wenn Sie den Hund vor der Fahrt gut bürsten und so die losen Haare entfernen und außerdem Sitzbezüge verwenden.