Der richtige Eiskratzer erleichtert die Arbeit

Autofahren im Winter ist vor allem morgens kein Vergnügen. Denn begeistert ist wohl auch keiner der in die kostenlose Software Ihres Fuhrparkmanagements eingebuchten Fahrer, wenn die Scheiben zugefroren sind und es erst einmal ans Kratzen geht.

Doch an dieser Stelle macht es dann durchaus einen Unterschied, ob man den richtigen oder doch eher den falschen Eiskratzer parat hat. Wer hier bereits beim Kauf auf die richtigen Qualitäten achtet, kann sich die lästige Kratz-Einlage zumindest so kurz und unkompliziert wie möglich gestalten.

Kunststoff ist erste Wahl

Oft ist der Eiskratzer im Fahrzeug ein einfaches Werbegeschenk. Doch hier sollten Sie sich ruhig die Mühe machen, einen zu finden, der etwas mehr Komfort bietet. Vor allem sollte er gut in der Hand liegen, was etwa bei ergonomischen Softgriffen, die sich zugleich warm anfühlen, besonders gegeben ist. Seine Kratzfläche sollte am besten aus Kunststoff bestehen. Klingen aus Messing haben den Nachteil, dass sie schnell stumpf werden.

Teleskopstange und Schneebesen sind Gold wert

Achten Sie darauf, dass der Kratzer ebenso Eiszacken hat, dann haben Sie es leichter, selbst hartnäckige Eisschichten zu entfernen. Ebenfalls wichtig: Eine Teleskop-Stange, so stellen Sie sicher, dass Sie wirklich alle Bereiche der Windschutzscheibe leicht erreichen. Sinnvoll ist ein Produkt, das am anderen Ende der Teleskopstange einen Besen hat. Damit können Sie zum einen das abgekratzte Eis effektiv wegkehren. Zudem ist das, wenn einmal nur Schnee auf den Scheiben liegt, ziemlich nützlich. Sie können ihn dann außerdem gleich nutzen, um etwa auch das Dach oder die Kühlerhaube schneefrei zu bekommen.

Ein guter Eiskratzer ist meist schon für um die fünf bis zehn Euro zu haben. Wenn Sie oft Ihre Handschuhe vergessen, gibt es auch Modelle mit integriertem Handschuh. Was Sie dagegen in jedem Fall lassen sollten: Benutzen Sie nie Notlösungen wie CD-Hüllen oder Kreditkarten fürs Entfernen der Eisschicht. Das funktioniert meist schlecht – und zerkratzt auch noch die Scheibe.