Wie oft haben Sie sich gefragt, für welche Stadt eine Abkürzung auf dem Kfz-Kennzeichen steht? Beantworten Sie die Fragen in unserem großen Kfz-Kennzeichen-Quiz und testen Sie, wie gut Sie sich auskennen!

Das Kfz-Kennzeichen-Quiz:

Kennen Sie diese Kfz-Kennzeichen?

Hier geht es zum Kfz-Kennzeichen-Quiz für mobile Nutzer >>

Wie kriege ich ein interessantes Kfz-Kennzeichen?

In erster Linie richtet sich das Kennzeichen nach dem Wohnort. Auch, wenn Sie mittlerweile alte Kennzeichen behalten dürfen, zeigen die meisten Buchstaben die Stadt oder den Landkreis an, in dem der Fahrzeughaltende wohnt.

Eine Ecke lässt sich beispielsweise leicht bilden, wenn Sie in Eckernförde wohnen, das Kfz-Kennzeichen ist nämlich bereits ECK.

Schwierig wird es in Friedrichshafen, denn mit den beiden Buchstaben FN lassen sich schlecht Worte bilden. Auch als Anwohner von Friedberg, mit FB auf dem Nummernschild, haben Sie schlechte Karten.

Eisenberg, Kfz-Kennzeichen EIS, steht bereits für sich, während FEU, Feuchtwangen, und FLÖ, Flöha, sich geradezu anbieten, Feuer und Flöhe zu buchstabieren.

Welche Kfz-Kennzeichen hat die Regierung?

Nicht nur private Fahrzeuge sind verpflichtet, ein Nummernschild zu tragen. Auch die Regierung, die Bundeswehr, Landtag.abgeordnete und andere Behörden haben einheitliche Buchstaben und Zahlen.

Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes hat die einheitlichen Kfz-Kennzeichen BW, das nicht etwa für Baden-Württemberg steht, sondern für Bundes-Wasserstraßenverwaltung.

So bleibt für den Landtag Baden-Württemberg das Kennzeichen BWL. Folglich existieren beispielsweise auch BYL, bayerischer Landtag und HEL, hessischer Landtag.

Wie erkennt man Autos der Bundesministerien?

BD hingegen ist das Kennzeichen des Deutschen Bundestags, es steht für Bundesdienst. Die Bundesministerien, das Bundesverfassungsgericht, das Bundeskanzleramt und das Auswärtige Amt sind unter anderen mit diesem Kennzeichen ausgestattet.

Es gibt nur fünf Kennzeichen, die keinen Buchstaben, dafür aber zwei Zahlen zeigen. 0-1 steht auf dem Nummernschild des Bundespräsidenten, 0-2 auf dem der Kanzlerin oder des Kanzlers, 0-3 auf dem des Außenministers, 0-4 identifiziert den ersten Staatssekretär im Auswärtigen Amt und 1-1 den Bundestagspräsidenten.