Der Biturbo-V8 im Urus hat Reserven. In mehreren Stufen tastet sich Tuner G-Power an die Maximalleistung von 830 PS heran.

G-Power aus dem bayerischen Aichach ist mit dem Tuning von BMW-Modellen groß geworden. In jüngerer Vergangenheit wendete man sich dann auch Mercedes-Modellen und Fahrzeugen von Porsche zu. Jetzt folgt der Sprung zur nächsten Marke. In diesem Fall zu Lamborghini. Als erstes italienisches Gericht serviert G-Power den Urus. Der erhält stufenweise mehr Leistung und größere Räder.

Ladeluftkühler unterdimensioniert

Die erste Motorsteuerungs-Software-Eskalation bringt den serienmäßig 650 PS und 850 Nm starken Vierliter-V8-Biturbo auf 740 PS und 950 Nm Drehmoment. In der zweiten Ausbaustufe kommt zusätzlich neue Hardware in Form von anderen Downpipes und durchflussfreudigeren Sportkatalysatoren zum Einsatz. Auf der Abgasseite befreit, schwingt sich der aufgeladene Achtzylinder zu 780 PS und 1.000 Nm Drehmoment auf. Limitierender Faktor sind nach Angaben von G-Power jetzt noch die "unterdimensionierten" Ladeluftkühler. Wer weitere Euro in ein großes Ladeluftkühlpaket investiert, kann zusätzliche 50 PS abrufen. In Summe steigt die Power des Urus so auf 830 PS.

Nachlegen kann G-Power auch in Sachen Bereifung. 24 Zoll große Felgen mit Y-Speichen-Design sorgen für eine adäquate Radhausfüllung.