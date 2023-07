Porsche-Veredler Gunther Werks aus Kalifornien taucht einen Porsche 993 Restomod in den pinken Farbtopf und zeigt das farbliche Unikat erstmals beim Goodwood Festival of Speed.

Die amerikanische Porsche-Tuningschmiede Gunther Werks hat den Ruf, Hochleistungsfahrzeuge zu bauen, die sich nicht nur durch ihre besondere Optik, sondern auch durch ihre Leistungswerte auszeichnen. Das neueste im Kundenauftrag gefertigte Einzelstück trägt den Namen Bubblegum und geht an einen Sammler im Vereinigten Königreich. Der Name bezieht sich auf die pinke Lackierung, die aus einem speziellem dreistufigen rosa Perlglanzton mit einem ultrafeinen metallischen Schimmer besteht.

Ein pinkes Wunder

Möglicherweise hat sich der Kunde von Porsches Motorsportgeschichte und der farblich etwas dezenteren "Rosa Sau" inspirieren lassen. Ein Streifen aus Karbonfaser verläuft in der Mitte des Fahrzeugs und hebt sich so von der hellen Lackierung ab. Auf den Heckdeckel montieren die Amerikaner einen mächtigen Spoiler mit integrierten Lufteinlässen, die eine Kühlung des Motors ermöglichen.

"Kaugummibolide" mit manuellem Sechsgang-Getriebe

"Bubblegum" ist das erste Modell von Gunther Werks, das außerhalb der USA vorgestellt wird. Das Unternehmen möchte nun auch in Europa umgebaute Porsche 911 verkaufen. Zur Erinnerung an den Namen dieser kräftigen Farbe ist dieser als edler Schriftzug auch in die Einstiegsleiste eingelassen. Dieser Sportwagen ist auch der erste Rechtslenker von Gunther Werks.

Zum Motor macht der Hersteller keine Angaben, wahrscheinlich sitzt bei diesem Restomod ein 4,0-Liter-Boxermotor mit Turbounterstützung im Heck. Falls dem so sein sollte, stehen dem Fahrer bis zu 700 PS im Rennstreckenmodus zur Verfügung.

Auf den Innenraumfotos ist ein Schalthebel zu sehen. Dabei handelt es sich wahrscheinlich um den Schaltknauf für das Sechsgang-Getriebe, das Gunther Werks auch in früheren Modellen verbaut hat. Die Kraftübertragung erfolgt auf die Hinterräder, die mit sehr breiten Reifen bestückt sind.

Karbonfaser und Alcantara dominieren den Innenraum

Innen verzichtet Gunther Werks auf farbliche Experimente und setzt nur vereinzelt rosa Details. Pinke Nähte schmücken die Sitze, den Schaltsack, den Handbremshebel und das Lenkrad. Der metallene Schaltknauf wirkt wie aus einem Guss. Die sehr sportlich geschnittenen Sitze bestehen zum Teil aus Karbonfasern – ebenso wie die Türverkleidungen mit gewichtsoptimierender Schlaufe statt klassischem Türgriff und das mit Alcantara bezogene Dreispeichen-Lenkrad.

Gunther Werks verbaut auch in diesen Porsche-Restomod klassische analoge Instrumente. In der Mitte befindet sich ein Drehzahlmesser mit weißem Zifferblatt. Alle weiteren Messanzeigen sind in Schwarz mit weißer Schrift gehalten.