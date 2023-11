Bereits im Jahr 2020 hatte Irmscher eine erste "Black Phantom"-Serie des Opel Zafira / Vivaro aufgelegt. Dieses Tuning feiert nun als Irmscher is3 "Black Phantom 2.0"-Sondermodell als Fortsetzung Premiere. Unterschied zu damals: Weil Opel den Dieselantrieb im Zafira ausgemustert hat, gibt es auch kein 200-PS-Tuning mehr.

Die restlichen Zutaten gleichen sich jedoch und sind klassisches Karosserietuning. Eine neue Frontschürze mit integrierter Spoilerlippe setzt die Front in Szene. Schwellerverkleidungen und eine neue Heckschürze gehören ebenso zum Konzept. Ein Dachkantenspoiler schließt den Van optisch ab. Das abgesetzte Dekor an Front und Seiten kann in rot oder gold ausgewählt werden.

Tiefer und breiter

Irmscher hat dem Black Phantom außerdem ein Tieferlegungsfahrwerk verpasst. Dazu passend fährt der dynamisierte Van mit neuen "Hydra Star"-Rädern im Format 20x8,5 vor. Irmscher betont, dass sich das Sondermodell generell auf der Stellantis K0-Plattform realisieren lässt. Dies sind die Modelle Citroën Jumpy/ Spacetourer, Fiat Scudo/Ulysse, Opel Vivaro/Zafira Life und Peugeot Expert/Traveller.

Stellantis hatte erst vor kurzem eine komplette Überarbeitung aller Vans des Konzerns vorgestellt (siehe Bildergalerie), darunter fallen auch die oben genannten mittleren Van-Baureihen. Irmscher bietet den Black Phantom im Direktvertrieb oder über Markenpartner an. Preise hat das Unternehmen noch nicht genannt. Die Auflage soll auf 100 Exemplare limitiert sein.