Wer in den USA ein Auto mit Handschaltung fährt, gilt als besonders auto- und fahraffin. Die überwiegende Mehrheit der US-Autofahrer ist mit einer Automatik unterwegs und die meisten Fahrschulautos sind mit einer automatischen Schaltung ausgerüstet. Aus diesem Grunde hält sich wacker das Gerücht, dass eine Handschaltung in den USA schon als Wegfahrsperre und somit Diebstahlschutz durchgeht. In US-Autoforen gibt es zahlreiche Berichte über angeblich an Handschaltungen gescheiterte Diebstahl-Versuche. Mini möchte wieder mehr mit einer manuellen Schaltung ausgerüsteten Fahrzeuge anbieten – und das Handschaltgefühl auch in den USA verbreiten. Deshalb bietet der Hersteller dort jetzt Handschalt-Fahrtrainings an.

Die Mini Manual Driving School ist im BMW Performance Center im kalifornischen Thermal (zirka 50 Kilometer südöstlich von Palm Springs) angesiedelt. Was sich für europäische Ohren vielleicht ein bisschen ungewöhnlich anhört, ergibt im Automatik-Land USA Sinn: Mini betont, dass erfahrene Instruktoren den Kunden das Fahren mit einer Handschaltung in der sicheren Umgebung des BMW Performance Centers beibringen. Der Unterricht ist, wie bei einer klassischen Fahrschule, in einen theoretischen und in einen sich anschließenden praktischen Teil gegliedert.

Schleifpunkt finden – Kuppeln üben

Schwerpunkt der Ausbildung sind das Finden des Schleifpunktes der Kupplung, das Üben sanfter Starts und Stopps sowie des richtigen Beschleunigens. Am Ende des Kurses können die Kunden auf einer kleinen Rennstrecke bei einer Zeitfahrt ihre neu erworbenen Schaltfähigkeiten beweisen.

Die Mini-Verantwortlichen betonen natürlich, dass ihre Marke für Fahrspaß steht – und nicht ganz zu Unrecht stellen sie einen Zusammenhang zwischen Fahrspaß und Handschaltung her. Nachdem das Angebot an handgeschalteten Fahrzeugen immer mehr zurückging, erkennen einige Autohersteller, dass es genügend fahraktive Fahrer gibt, die sich weiterhin eine Handschaltung wünschen. So bietet Porsche weiterhin Handschaltungen für bestimmte Modelle an und selbst für Elektroautos gibt es inzwischen Prototypen von Schaltgetriebe-Simulationen. Und Nissan hat auf der SEMA Show in Las Vegas gerade einen auf Elektroantrieb umgebauten Pick-up von 1977 vorgestellt, der seine originale mechanische Handschaltung behalten hat.

Handschalter könnten sicherer fahren

Die Vor- und Nachteile von Handschaltungen haben viel mit dem gewünschten Fahrgefühl zu tun – aber es gibt noch einen weiteren Aspekt. So glaubt der New Yorker Psychiater Vatsal G. Thakkar, dass Fahrer mit Handschaltung aufmerksamer und somit sicherer unterwegs sind. Es gibt zwar kaum Daten zu dem Thema, aber Thakkar glaubt, ein paar Indizien ausgemacht zu haben.

Mini bietet seine Manual Driving School vorerst exklusiv am Standort des BMW Performance Center in Thermal an – die Preise für einen Kurs sind noch nicht bekannt.