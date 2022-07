Tuner XS hat für die XS Carnight in Berlin in Zusammenarbeit mit Opel einen Astra Plug-in-Hybrid aufgebrezelt.

Am 29. und 30. Juli 2022 steigt rund um und im Berliner Olympiastadion wieder die XS Carnight und Opel ist mit einem Showcar im typischen Opel Motorsport-Look dabei.

Tiefer geht nimmer

Basis für dieses ist ein fünftüriger Opel Astra Plug-in-Hybrid in der Top-Ausstattung Ultimate. Und weil der die High Gloss Black-Ausstattung mitbringt, kommen zur weiß lackierten Karosserie und dem schwarzen Dach ein ebenfalls schwarz gehaltener Astra-Schriftzug und Markenblitz an Front und Heck hochglanzschwarze Chromapplikationen an der Front.

Um den Astra wirklich tiefer legen zu können, wurden die Originaldämpfer mit einem höhenverstellbaren Luftfederfahrwerk kombiniert. Satte Radhausfüllungen liefern geschmiedete 20-Zoll-Felgen von US-Anbieter RVNT im Turbinendesign, die mit 245/30er Pneus bezogen sind. Am Heck ersetzen Magnethalter die Kennzeichenbefestigung für einen cleaneren Look. Abgerundet wird der Astra-Auftritt durch eine Flanken-Beklebung in Opel-Motorsportfarben, die sich vom legendären Opel Manta 400 inspiriert zeigt. Auch Elemente im Kühlergrill greifen diese Farben auf. Nicht fehlen darf auch der Opel Motorsport-Schriftzug oben in der Frontscheibe.

Völlig unverändert bleibt der Plug-in-Hybrid-Antrieb des Astra mit seinen 180 PS Systemleistung und 360 Newtonmeter Drehmoment.