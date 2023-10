Gelbe Ampel: Das ist erlaubt

© Getty Images



Bei Grün fahren wir. Bei Rot ist Stopp angesagt. So viel ist bei den Verkehrsregeln an der Ampel klar. Doch was ist bei einer gelben Ampelphase? Der gern gehörte Satz "Ich bin noch bei Gelb durchgekommen" ist dabei nicht das, was dieses Verkehrssignal eigentlich auslösen soll.