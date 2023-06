Die kalifornische Restomod-Schmiede Singer hält für Freunde des letzten luftgekühlten Elfers eine neue Versuchung bereit. Auf Basis des Porsche 964 wurde jetzt der Singer DLS Turbo vorgestellt. Der weicht mit seinem Erscheinungsbild aber weit von den herkömmlichen Singer-Kreationen ab, nimmt er sich doch den legendären Langstreckenrenner Porsche 934/5 aus den späten 1970er-Jahren zum Vorbild.

Mit und ohne Flügel, aber immer breit

Absolut dominant sind weit ausgestellte Radläufe an beiden Achsen und ein mächtiges Flügelwerk auf dem Heck – letzteres kann vom Kunden aber auch zugunsten eines kleineren Entenbürzels abbestellt werden. Die erste Variante läuft bei Singer unter "Track focused", die zweite unter "Road focused". Unterschiede machen beide Auslegungen auch bei der vorderen Schürze, hier gibt es mal mehr oder weniger Abtrieb.

Ansonsten gilt auch für den DLS Turbo, was für alle bisherigen Modelle galt. Die 964er-Karosse wird bis auf das Grundgerippe gestrippt und komplett neu aufgebaut. Als Basis für alle Karosserieelemente dient Kohlefaserlaminat. Das senkt das Gewicht und sorgt für mehr Steifigkeit. Den Antrieb übernimmt der bereits bekannte, überarbeitete, luftgekühlte Turbo-Boxer, der in der Singer-Spezifikation mit Vierventiltechnik auf 3,8 Liter Hubraum und Biturboaufladung mit Ladeluftkühlung setzt. Bei gut 9.000 Touren liefert der Boxer über 700 PS, die über ein manuelles Sechsgang-Getriebe ausschließlich an die Hinterräder fließen.

Kunde wünscht, Singer baut, Kunde zahlt

Verzögert wird der DLS Turbo per Keramik-Stoppern. Für ausreichend Grip in allen Lebenslagen sorgen Michelin Cup-Reifen in verschiedenen Spezifikationen, die auf 19 und 20 Zoll großen Magnesium-Schmiedefelgen mit Zentralverschluss montiert werden.

In allen weiteren Details orientiert sich Singer am Kundenwunsch, das gilt für Teile des Exterieurs sowie für den kompletten Innenraum. Zu Preisen macht Singer keine Angaben. Ein DLS Turbo dürfte aber locker eine sechsstellige Dollar-Investition darstellen. Gebaut werden soll nur eine kleine Anzahl an Exemplaren. Genaue Zahlen nennt Singer aber auch hier nicht.

Erste öffentliche Auftritte feiert der DLS Turbo auf dem Goodwood Festival of Speed Mitte Juli in Großbritannien und auf der Monterey Car Week in August 2023.