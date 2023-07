Der stark umgebaute Porsche 911 hört auf den Namen SSR GT und ist auf zehn Exemplare limitiert. Als Basis dienen wahlweise der 911 Turbo oder Turbo S der aktuellen 992-Baureihe. SSR sieht im SSR GT einen GT, also einen Gran Turismo, der alten Schule. Der Extrem-Elfer erfuhr eine Abstimmung, die hohen Reisekomfort auf langen Strecken ebenso ermöglichen soll wie rasant gefahrene Trackdays.

Eigens für den GT hat SSR neue Teile für Aerodynamik, das Fahrwerk und den Antriebsstrang entwickelt. Dazu zählen unter anderem ein Unterboden aus Carbon mit zusätzlichen Lufteinlässen und ein höhenverstellbarer Diffusor, der den Abtrieb zwischen den beiden Achsen verschieben und die Wärme der Abgasanlage besser abführen soll. Gegenüber des serienmäßigen 911 Turbo soll der SSR GT einen dreifachen höheren Abtrieb generieren. Zum Umbau gehören auch SSR-Performance-Schmiedefelgen mit Zentralverschluss.

Des Weiteren verfügt der Heckmotorsportwagen über vierfach verstellbare "Competition"-Stoßdämpfer an der Hinterachse und dreifach verstellbare Dämpfer an der Vorderachse. Damit der Über-Elfer bei Bedarf auch wieder schnell zum Stillstand kommt, wurden Bremsleitung, Bremsbelag und die Kühlung der Bremse verbessert. Die montierten Michelin-Cup-2-N2-Reifen in den Dimensionen 265/35 ZR20 sowie 325/30 ZR21 sind zehn Millimeter breiter als die des Serienmodells. Laut SSR Performance soll der SSR GT das Beste aus Straßen- und Rennfahrzeugen vereinen. Dafür wurden die neuen Komponenten im Windkanal weiterentwickelt.

Sechsstellige Summe für dreistelliges Leistungsplus

860 PS und 950 Nm Drehmoment schieben den Heckmotorsportwagen in unter drei Sekunden auf 100 km/h. Bei 340 km/h beendet ein elektronischer Riegel den Geschwindigkeits-Zuwachs, das sind zehn km/h mehr als beim Serien-Turbo S der 992-Generation. Das Basispaket des SSR GT ist ab 175.000 Euro exklusive Steuern erhältlich. Zu dem Preis muss das Basisfahrzeug dazugerechnet werden. SSR Performance beschränkt das Angebot nicht auf Neufahrzeuge, 992 Turbo oder Turbo S mit Laufleistung optimieren die Spezialisten ebenfalls. Auf Wunsch realisiert SSR Performance individuelle Kundenwünsche. Verschiedene Bremssattel- und Lederfarben sind dafür ein Beispiel. Wer nun den 860 PS-Boliden bereits in der geistigen Garage geparkt hat, dem sei für weitere Träumereien der umfangreiche 360-Grad-Konfigurator auf der Website des Tuningunternehmens empfohlen.