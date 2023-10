Der Suzuki Jimny gilt als stilistisch gelungen – trotzdem gibt es für den kleinen Offroader eine rekordverdächtige Anzahl an optischen Umbaukits. Und dabei geht es nicht im Klassiker wie breitere Kotflügel, Kuhfänger oder ein paar Fake-Lufteinlässe. Lustig und traurig zugleich, geht es um die Umwandlung zu einem vollkommen anderen Modell eines anderen Herstellers. Wer mag, kann aus seinem Jimny eine kleine Mercedes G-Klasse machen oder einen ebenso winzigen Land Rover Defender. Und jetzt kommen auch Fans des Ford Bronco zu ihrem Umbaurecht.

Der japanische Tuner Garage-ill hat ein Bron55-Paket genanntes Umbaukit entwickelt, das die Front des Jimnys in die eines kleinen Broncos wandelt. Das Kit umfasst im Wesentlichen einen auf die Größe des Suzuki zugeschnittenen Bronco-Kühlergrill, zwei runde Scheinwerfer mit horizontalen LED-Streifen und einen neuen Front-Stoßfänger. Der Schriftzug Bron55 steht quer auf dem Kühlergrill – bei einem flüchtigen Blick sieht er nach "Bronco" aus.

Nur direkt aus Japan

Das Umbaukit passt sowohl an den Zwei- als auch an den Viertürer. Garage-ill bietet den Bausatz ausschließlich in Japan an – in Teilen oder komplett. Wer nur den Kühlergrill und die Scheinwerfer möchte, zahlt 159.500 Yen (aktuell umgerechnet zirka 1.012 Euro). Beim Komplettpaket kommt noch der Front-Stoßfänger dazu – dann steigt der Preis auf 245.000 Yen (1.554 Euro).