Specialty Vehicle Engineering (SVE) beamt den Cadillac Escalade und dessen Modellbrüder in völlig neue Leistungsregionen. Doch die Anzahl ist stark begrenzt.

Stellen Sie sich vor, Sie fahren einen Luxus-SUV wie den Cadillac Escalade und dann liefert der Motor nur 691 PS sowie ein maximales Drehmoment von 885 Newtonmetern. Ein absolut unhaltbarer Zustand, finden Sie nicht? Aber Rettung naht in Gestalt des Tuners Specialty Vehicle Engineering (SVE), der nun sein neuestes Modell mit der verwirrenden Modellbezeichnung 2023 800HP (6.2L) SXR Series Supercharged Escalade vorstellt. Und damit ein Tuning-Programm, das er sowohl für die Normal- als auch die Langversion Escalade ESV anbietet.

Wie die Modellbezeichnung verrät, arbeitet im Bug des SVE Escalades ein 6,2-Liter-Motor mit Kompressor-Aufladung. Die motorischen Voraussetzungen sind damit – rein auf das Rüstzeug bezogen – zwar dieselben, mit denen der ab Werk angebotene Escalade-V antritt, zu dem die eingangs erwähnten Werte gehören (siehe Video). Aber SVE nutzt einen neuen Motorblock aus Aluminium, verbesserte Zylinderköpfe, eine eigene Stahl-Kurbelwelle und Aluminium-Kolben (jeweils geschmiedet) sowie einen anderen Kompressor mit Hochleistungs-Kühlsystem. Hinzu kommen eine optimierte Kraftstoffversorgung samt Injektoren und eine passende Abgasanlage aus Edelstahl mit zwei Doppelendrohren, die entweder mit glänzendem oder mattem Finish aufwarten.

Mit Hinter- oder Allradantrieb

Lohn der Mühen sind 811 PS und ein höchstmögliches Drehmoment von 976 Newtonmetern. Neben dem höheren Leistungswert bietet der SVE Escalade noch einen weiteren Vorteil gegenüber dem serienmäßigen Escalade-V: Während es diesen nur mit Allradantrieb gibt, installiert der Tuner seinen 6,2-Liter-Kompressor-V8 auch in hinteradgetriebene Autos. Und zudem noch in die Escalade-Schwestermodelle Chevrolet Tahoe und dessen Langversion Suburban sowie den GMC Yukon samt XL-Variante.

Diese werden im Gegensatz zum Escalade auch mit einem 5,3-Liter-V8 angeboten, der ab Werk 360 PS leistet und mit einem maximalen Drehmoment von 519 Newtonmetern aufwartet. Auch für dieses Triebwerk hält SVE eine üppige Leistungssteigerung bereit: Die Maßnahmen, um 710 PS aus diesem Motor herauszukitzeln, entsprechen im Großen und Ganzen jenen, die SVE auch beim 6,2-Liter-Motor anwendet.

Optionale Fahrwerks-Upgrades

In die Fahrwerkstechnik des Escalade greift SVE nur auf Wunsch ein. Verfügt der SUV werksseitig über das Standard-Fahrwerk, rückt die Karosserie vorne gut fünf und hinten 7,6 Zentimeter näher an den Asphalt und erhält zudem straffere Dämpfer an allen Rädern. Autos mit aktiver und adaptiver Federung erhalten eine Variante, bei der die Tieferlegung rundum fünf Zentimeter beträgt. Zudem zeigen sich der hintere Stabilisator und alle Buchsen verstärkt. Die Brembo-Bremsanlage arbeitet mit 409 Millimeter großen Scheiben und Sechskolben-Sätteln.

Optisch bleibt der Cadillac Escalade von SVE dagegen dezent. Ein neuer Radsatz im Format 10x22 Zoll, der mit passenden Nitto-Reifen ummantelt ist, und 800-HP-Plaketten auf den vorderen Kotflügeln und der Heckklappe sind die einzigen Zeugnisse der motorischen Urgewalt. Wer möchte, ordert das Black-Out-Trim-Package, bei dem viele Details wie die Umrandung des Kühlergrills, die oberen Bereiche der Säulen oder die seitlichen Akzentleisten schwarz gefärbt sind. Als Alternative bietet SVE eine Variante an, in der die genannten Bereiche in Wagenfarbe ausgeführt sind.

Kostet so viel wie ein Escalade-V

Auf Wunsch installiert SVE versteckte elektrische Trittstufen, die nur zum Vorschein kommen, wenn die Türen geöffnet werden. Innen gibt es Embleme, die in die Kopfstützen der Vordersitze und die Fußmatten gestickt werden, sowie auf dem Armaturenbrett eine Plakette mit der Seriennummer des jeweiligen Autos. Kenner wissen: So etwas haben nur limitierte Autos. Vom SVE Cadillac mit 811 PS wird es im Modelljahr 2023 maximal 50 Exemplare geben. Gleiches gilt für die Modellgeschwister von Chevrolet und GMC, wobei hier jeweils 50 Exemplare mit 710 und 811 PS produziert werden.

Bleiben die Kosten zu klären, die sich im Falle des Escalade wie folgt aufteilen. Specialty Vehicle Engineering verlangt für den Umbau 69.995 Dollar. Dazu addiert sich der Preis des Basisautos. Da der 2023 SVE 800HP (6.2L) SXR Series Supercharged Escalade stets auf einem Modell mit 6,2-Liter-V8-Saugbenziner aufbaut, werden hierfür mindestens 81.090 Dollar fällig. Macht in Summe 151.085 Dollar, womit der Tuning-Escalade ziemlich genau den Basispreis des Escalade-V (150.990 Dollar) trifft. (Alle Dollar- entsprechen aktuell fast genau den Eurowerten.)