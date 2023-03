Wer ist Francesca Brambilla?

Francesca Brambilla wurde am 15. März 1992 in Bergamo, Italien geboren. Zu ihren Leidenschaften gehören Autos, Mode und Musik. Sie hat nicht nur 15 Jahre lang Wettkampfschwimmen betrieben, sondern auch an mehreren Schönheitswettbewerben teilgenommen. Letzteres ist wenig überraschend, wenn man einige Bilder von Brambilla sieht.

Die schöne Italienerin könnte Motorradfans bereits aus ihrer Zeit als Grid-Girl bei der Motorrad-Weltmeisterschaft MotoGP aufgefallen sein. Inzwischen ist sie als Show-Girl, Model und DJane aktiv.

Ein Erlebnis für Augen und Ohren

Im italienischen Fernsehen ist sie in der beliebten Gameshow “Avanti un altro!“ zu sehen. Dort spielt sie die Rolle der Bona Sorte, einer Art Fee, die bei ihrem Erscheinen natürlich alle Blicke auf sich zieht. Doch nicht nur im Fernsehen, sondern auch online ist Francesca Brambilla präsent. Ihr Instagram Account hat mehr als eine Million Follower, die sich regelmäßig über heiße Posen der 31-Jährigen in knappen Outfits freuen können. Doch Francesca kann nicht nur mit heißen Schnappschüssen, sondern auch mit coolen Beats für Stimmung sorgen und legt auch gerne mal als DJane Platten auf.

Bei so vielen Eisen im Feuer scheint die Zukunft der italienischen Schönheit molto bene auszusehen.