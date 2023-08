Vor zehn Jahren eröffnete Tesla die ersten Ladestationen in Europa, an denen Teslafahrer kostenlos laden konnten. Heute dürfen für einen Tag alle E-Autofahrer kostenlos Strom laden – in ganz Europa.

Als eines der Erfolgsgeheimnisse von Tesla gilt das Supercharger-Netzwerk, an dem die Kunden in den ersten Jahren kostenlos ihr Elektroauto laden konnten. Die ersten sechs Ladesäulen wurden am 29. August in Norwegen eröffnet. Heute, genau zehn Jahre später, umfasst das Netz 36 Länder in Europa, dem Nahen Osten und Afrika mit über 1.000 Standorten und mehr als 13.000 Supercharger-Ladeplätzen.

Alle E-Autofahrer laden heute kostenlos

Zur Feier des 10-jährigen Jubiläums kann bei Tesla heute wieder umsonst geladen werden – und zwar von allen Elektroautofahrern, die bei einem der Supercharger vorfahren. Einzige Bedingung: Der Ladevorgang muss spätestens um 23.59 Uhr MESZ beginnen.

Seit 2021 öffnet Tesla sukzessive sein Supercharger-Netzwerk auch für andere Marken. Laut Tesla seien bereits 70 Prozent des Tesla-Netzes in Europa, Afrika und dem Nahen Osten für Elektrofahrzeuge aller Marken zugänglich. Insgesamt seien es über 9.200 Lader an 660 Standorten.

Tesla feiert Europa-Jubiläum

Das kostenlose Laden bei Tesla ist Teil des Electric Summer Festival, das Tesla im Juli begonnen hat. Teil des Programms waren mehrere Autokino-Events in europäischen Städten. Den Abschluss des Electric Summer-Festivals soll eine große Jubiläumsfeier in Oslo bilden.