Für Burkard Bovensiepen war das Streben nach Perfektion eine Lebensaufgabe. Der Gründer von Alpina (korrekt beschrieben: "Alpina Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG") war Schöpfer zahlloser Hochleistungs-Automobile auf BMW-Basis, engagierte sich sehr erfolgreich im Motorsport und adelte sein Unternehmen bereits 1978 zum offiziellen Automobilhersteller.

1962 entwickelte er in der gleichnamigen feinmechanischen Fabrik seines Vaters eine Doppelvergaseranlage für die damals noch junge "Neue Klasse" von BMW. Die Qualität der Anlagen mit zwei Solex- oder Weber-Vergasern überzeugte sogar den Autohersteller in München. Und so durfte Bovensiepen sie über das offizielle BMW-Händlernetz vertreiben.

Am 1. Januar 1965 gründete Burkard Bovensiepen die Alpina Burkard Bovensiepen KG – Startschuss für eine außergewöhnliche, aktuell bereits fast 60 Jahre andauernde Erfolgsgeschichte mit exklusiven Hochleistungs-Automobilen auf BMW-Basis. BMW produzierte später nach Alpina-Vorgaben direkt in den jeweiligen Werken die Automobile für Alpina, die dann in Buchloe komplettiert wurden. Zu den in Ausstattung und Leistung verfeinerten Modellreihen zählten zuletzt die Pkw-Baureihen vom 3er bis zum 7er sowie die SUV X3, X4 und X7.

Im Jahr 2022 hatte BMW die Markenrechte an Alpina übernommen. Die Leitung der Alpina Burkard Bovensiepen GmbH hatte Burkhard Bovensiepen bereits zuvor an seine Söhne Florian und Andreas Bovensiepen übergeben. Burkard Bovensiepen verstarb am 12. Oktober 2023 im Alter von 87 Jahren.