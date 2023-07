Die Audi A4 Allroad Heritage Edition fährt ausschließlich mit dem Zweiliter-TDI vor, der 204 PS sowie 400 Nm Drehmoment in den Allradantriebsstrang schickt. Dazwischen spannt Audi ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe zur Kraftübertragung ein. Soweit ist die Audi A4 Allroad Heritage Edition ein ganz gewöhnlicher Audi A4 Allroad.

Exklusive Ausstattungsdetails

Edition verspricht aber Exklusivität. Die bringen in den Allrad-Kombi vor allem exklusive Interieur-Elemente. Sitze und zahlreiche weitere Oberflächen sowie Lenkrad und Schaltknauf überspannt schwarzes Nappa-Leder, das von kontrastierenden silbernen Nähten zusammengehalten wird. Die Kopfstützen zieren darüber hinaus geprägte Editions-Logos.

Die finden sich auch als Dekor außen auf den C-Säulen. Für das Lackkleid stehen die Farben Glacier White, Mythos Black, Manhattan Grey und Floret Silver bereit.

Und weil die Audi A4 Allroad Heritage Edition als Abschiedsmodell konzipiert ist, packt Audi reichlich Ausstattung in den Kombi. So ist der A4 unter anderem mit 19-Zoll-Audi-Sport-Rädern mit 10 Y-Speichen und schwarzer Lackierung, LED-Matrix-Scheinwerfern, dynamischen Blinkern oder einem Ambiente-Lichtsystem mit mehr als 30 Farben ausgerüstet. Auch ein Sound-System, der Komfortschlüssel oder die Vorbereitung der Anhängerkupplung sind mit an Bord. Bei den Assistenzsystemen finden sich zudem sonst optionale Helfer auf der Liste der Serienausstattung.

Eingeschränkte Verfügbarkeit

Das Plus an Ausstattung treibt den Preis nach oben. Bestellbar ist die Audi A4 Allroad Heritage Edition ab sofort zu Preisen ab 69.980 Euro. Zu haben sind nur 55 Exemplare. Aber wie eingangs erwähnt, hat die Sache für deutsche Interessenten einen Haken. Die A4 Allroad Heritage Edition hat Audi exklusiv für den spanischen Markt aufgelegt. Dort wird sie ab Oktober 2023 ausgeliefert.