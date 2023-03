Nachdem der damals insolvente südkoreanische Autobauer SsangYong im Herbst 2022 mit einer Übernahme durch ein Konsortium unter Führung des Stahl- und Chemiekonzerns KG gerettet wurde, steht jetzt die Neuausrichtung an.

Neuer Name für reines Image

Bereits im Januar 2023 hatte die koreanische Tageszeitung Korea Herald berichtet, dass sich Kwak Jea-sun, CEO der KG Group, für eine Umbenennung des Autobauers ausgesprochen hat. Der Name SsangYong Motor habe zwar eine große Fangemeinde und eine lange Tradition, er habe durch die Wirren der jüngeren Vergangenheit aber auch ein schlechtes Image.

Um unbelastet in den Neustart gehen zu können, solle das Unternehmen schlicht in KG Mobility umgetauft werden. An der Historie des Autobauers soll sich dadurch nichts ändern. Offiziell abgestimmt wurde über die Namensänderung auf der Hauptversammlung im März 2023. Wie der Autobauer offiziell mitteilt, gilt die Namensänderung ab dem 22. März 2023. In Folge sollen die komplette Corporate Identity und das Firmenlogo überarbeitet werden. Der Name SsangYong bleibt vorerst erhalten: Auf offiziellen Kommunikationskanälen wie der Webseite steht "SsangYong" neben "KG Mobility".

Nicht der erste Namenswechsel

Der neue Name soll es dem Unternehmen auch leichter machen, in neue Mobilitätsfelder zu expandieren. Koreas ältester Autobauer startete 1954 als Ha Dong-Hwan Motor Workshop. Zwischen 1967 und 1986 verwendete das Unternehmen die Namen Shinjin Motor und Dong-A Motor. Den Namen SsangYong Motor verwenden die Koreaner erst seit 1986, als der Autobauer von der inzwischen aufgelösten SsangYong Group übernommen wurde. Zu den Eigentümern von SsangYong gehörten schon die Daewoo Group, verschiedene Gläubiger, der staatliche chinesische Autobauer SAIC und Mahindra Motor. Wann das erste Auto mit dem neuen KG-Namen auf den Markt kommt, ist noch nicht bekannt.

Vier E-Autos geplant

Das Unternehmen plant vier Elektroautos in verschiedenen Fahrzeugsegmenten auf den Markt zu bringen: Den Anfang der vollelektrischen Modelloffensive bildet der Torres EVX, dem ein mittelgroßer Pick-up (Projektname O100) und ein weiterer SUV (F100) folgen. Auch ein kompaktes Elektro-SUV (KR10) ist geplant. Hierfür entwickelt KG Mobility auch eine neue EV-Plattform, in Kooperation mit anderen IT- und Softwareunternehmen der KG Gruppe wird darüber hinaus an autonomen Fahrfunktionen und fortschrittlicher Konnektivität gearbeitet.