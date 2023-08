Für BMW ist es inzwischen zur Tradition geworden, einen speziell für den chinesischen Markt entwickelten 5er aufzulegen. Bereits seit vier Generationen leisten sich die Münchner den Luxus, zusammen mit Joint-Venture-Partner Brilliance in der Volksrepublik eine Langversion ihrer Limousine der oberen Mittelklasse anzubieten. Eine Neuerung beim hierzulande bereits im Frühjahr 2023 vorgestellten Standardmodell mit dem Werkscode G60 (siehe Video): Der lange 5er erhält mit dem i5 auch in China erstmals einen Elektro-Ableger. Zudem bietet er im Innenraum Details, auf die der kleine Bruder verzichten muss.

Beim Design fallen wie bei den drei Vorgänger-Generationen nur wenige Unterschiede zwischen dem kurzen und langen 5er auf. Auf den bisher nur von der i5-Langversion veröffentlichten Bildern lassen sich frontseitig keine relevanten Änderungen ausmachen. Den weit nach vorn gezogenen Doppelnierengrill mit Lichtkontur kennen wir vom Rest-der-Welt-i5. Zusammen mit den Scheinwerfern, der Bodenbeleuchtung im Eingangsbereich und der Interieurbeleuchtung inszeniert sie beim chinesischen Vertreter allerdings ein speziell inszeniertes, fünfstufiges Lichtszenario zur Begrüßung und zum Abschied.

Längenwachstum harmonisch proportioniert

In der Seitenansicht sind die Design-Änderungen naturgemäß am auffälligsten. Die deutlich größeren Fondtüren haben die Designer harmonisch in die Linienführung integriert. Auch das Design-Element, das den Chromrand der Seitenfenster aufgreift und als optische Verbindung zwischen Hofmeisterknick und C-Säule dient, ist sichtbar gewachsen. Es trägt eine beleuchtete "5" im Zentrum. Beim Verbrenner-5er ist sie weiß illuminiert, beim i5 blau; hier pulsiert sie zudem beim Laden der Antriebsbatterie. In der Heckansicht fallen die dezenten Chromleisten auf, die die Leuchten horizontal teilen.

Doch bei der chinesischen Langversion des 5er und i5 kommt es auf die inneren Werte an. Wohl eines der größten Verkaufsargumente dürfte der 31,3 Zoll große "BMW Theatre Screen" im Fond sein, der sonst nur für den 7er verfügbar ist. Das Panorama-Display bietet 8K-Auflösung und 5G-Konnektivität und soll die Business-Limousine zum Privatkino auf Rädern machen – speziell in Verbindung mit dem Diamond-Surround-Soundsystem aus dem Hause Bowers & Wilkins.

Wie viel länger ist er eigentlich?

Die serienmäßige Vier-Zonen-Klimaautomatik steigert obendrein den Komfort an Bord. Zudem herrscht hier natürlich mehr Platz als im kurzen 5er und i5. Wie viel mehr, ist bislang übrigens nicht bekannt. Über das Längenwachstum zwischen den beiden Limousinen schweigt sich BMW bisher aus. Einen Anhaltspunkt gibt das Auslaufmodell mit dem Werkscode G30: Hier war der Radstand beim Standard-5er 13 Zentimeter kürzer als bei der China-Version. Sollte das auch beim Neuling der Fall sein, wächst der Radstand von 2.995 auf 3.125 Millimeter und die Gesamtlänge von 5,06 auf 5,19 Meter.

Innen gehen der lange 5er und i5 auch optisch auf Distanz zu den im Rest der Welt verkauften Modellversionen. Mit Glasapplikationen für ausgewählte Bedienelemente, einem beifahrerseitig ins Armaturenbrett integrierten Einleger aus Titanbronze, Sitzoberflächen mit spezieller Steppung und in die Kopfstützen eingeprägtem Modellsignet wird das Interieur an den Geschmack der chinesischen Kundinnen und Kunden adaptiert. Gleiches gilt für die marktspezifischen digitalen Services, die wie beim Standardmodell über das Widescreen-Display im Curved-Design und das iDrive-Infotainment mit Quick-Select-Funktionen abgerufen werden können.

Das Gemeinschaftsunternehmen BMW Brilliance Automotive Ltd. fertigt den langen 5er und i5 in seinem Werk in der westchinesischen Stadt Shenyang. Wann die Langversionen in der Volksrepublik auf den Markt kommen, was sie kosten werden und welche Antriebs-Spezifikationen sie erhalten, hat der Hersteller bisher nicht kommuniziert.