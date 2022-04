Bereits seit Jahren erfüllt Bugatti jeden erdenklichen Kundenwunsch. Ende 2021 hat der französische Supersportwagen-Hersteller seine Individualisierungs-Aktivitäten unter dem Begriff Sur Mesure zusammengefasst und ein erstes stark individualisiertes Modell mit der Nummer 32 vorgestellt. Jetzt folgen die Fahrzeuge Nummer 9 und Nummer 38 – beide Nummern hat Bugatti auf Kundenwunsch vergeben.

Nummer 9: Bugatti Chiron Pur Sport Sur Mesure Nocturne

Die Nummer 9 trägt ein Chiron Pur Sport stolz in seinem Frontgrill – die Zahl ist in French Racing Blue lackiert. Auch die französische Nationalflagge Tricolore, die die beiden Endplatten des Heckflügels ziert ist ein Hinweis darauf, dass dieser Chiron wohl zu einem französischen Kunden geht. Die dunkle Sichtkarbon-Karosserie hat ein Künstler mit Streifen in Nocturne-Blau (Nachtblau) verziert. Im Innenraum haben die Ausstatter das Außen-Farbthema wieder aufgegriffen – das komplette Interieur ist in den Farben Beluga Black und French Racing Blue gehalten.

Nummer 38: Bugatti Chiron Super Sport Sur Mesure Vagues de Lumière

Der Chiron Super Sport mit der Nummer 38 im Frontgrill geht ebenfalls demnächst zu seinem neuen Eigentümer. Sein Lack heißt Vagues de Lumière (Wellen des Lichts). Dafür haben Lackierer erst per Hand einen Basislack in der Farbe California Blue aufgetragen, danach kamen in wochenlanger Detailarbeit dem Lichtverlauf folgende Linien in Arancia Mira auf das Fahrzeug. Auch die Magnesiumfelgen, der Schriftzug auf dem Motor und das Innenraum-Leder sind im Farbton Arancia Mira gehalten.

Fünf Wochen Hand-Lackierarbeit

Die Bugatti-Verantwortlichen betonen, dass die aufwendigen Lackierungen zirka fünf Wochen dauern. Zuerst erstellen Spezialisten 2D-Muster, die sie dann auf die Fahrzeugoberfläche aufbringen. Dann kommen in akribischer Handarbeit verschiedene Lackschichten auf den Supersportler, um eine möglichst tiefe Farbwirkung zu erzeugen. Zum Schluss erfolgt eine Versiegelung mit mehreren Schichten Klarlack.

Chiron Pur Sport als Sur-Mesure-Modell Nummer 32 als Erster

Das erste Sur-Mesure-Kundenprojekt war bereits im Dezember 2021 fertig. Die Gestaltung des himmelblauen Chiron Pur Sport ist von Rennfahrer Louis Chiron inspiriert. Der Rennfahrer errang 1931 gemeinsam mit Achille Varzi auf einem Bugatti Type 51 mit der Startnummer 32 den Sieg beim französischen Grand Prix. Die Nummer 32 kommt jetzt handgemalt auf das erste Sur-Mesure-Modell des Chiron Pur Sport. Das über die Karosserie verlaufende EB-Lackmuster tragen Spezialisten ebenfalls von Hand auf. Für den Innenraum gibt es gestickte EB-, 32- und Grand-Prix-Motive. Die Mittelkonsole bekommt eine Einlage aus schwarzem, anodisiertem Aluminium mit silberner, handgeschriebener Inschrift. Einen Preis für das Auto hat Bugatti nicht bekanntgegeben.

Kunden wollen komplexe Individualisierungen

Laut den Bugatti-Verantwortlichen wächst die Kundennachfrage nach stark individualisierten Fahrzeugen. Und Bugatti selbst sieht sich in der Tradition von individuellem Karosseriebau und -Design sowie ebenso individuellen Innenausstattungen, Lackierungen und Verzierungen. Beim aktuellen Maßschneider-Programm soll die Zahl der Lackfarben und Ledersorten nahezu unbegrenzt sein. Aber Sur Mesure umfasst viel mehr: Vom Designkonzept über die Produktion bis hin zur Auslieferung soll der Kunde ein individuelles Erlebnis bekommen.

Einzel-Exemplare und Kleinst-Serien

Seine Individualisierungsfähigkeiten stellt Bugatti regelmäßig unter Beweis. 2013 ehrten die Franzosen mit der aus sechs Veyron bestehenden Serie "Les Légendes de Bugatti" sechs Helden ihrer Markengeschichte. 2019 ließ sich ein Kunde aus Qatar mit dem "Zebra 1 of 1" seinen Chiron mit einem auffälligen Farbschema aus Titanic Blue und Gunpowder Grey verzieren – natürlich nicht mit Folie, sondern echtem Lack. 2021 zeigte Bugatti dann am Divo "Lady Bug" ein geometrisch-dynamisches Lackmuster, das die Designer innerhalb von 18 Monaten entwickelt hatten.

KPM-Lichtreflexionen bereits 2011 beim Veyron

Im Zuge der Vorstellung seines Sur-Mesure-Programms weist Bugatti auf seinen Veyron 16.4 Grand Sport L’Or Blanc hin. Das Modell von 2011 entstand in Zusammenarbeit mit der Königlichen Porzellan-Manufaktur Berlin (KPM). Auch damals orientierten sich die Bugatti-Designer an natürlichen Lichtreflexionen. Die Idee, solche Sonderkreationen unter dem Namen Sur Mesure anzubieten, setzte Bugatti allerdings erst zehn Jahre später um.