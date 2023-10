Klassische Messen sterben aus. Macht es die IAA Mobility richtig? Ein Rundgang zeigt, was Besucher dort erleben und erfahren können.

Die klassische Automobilmesse ist spätestens seit der Corona-Pandemie zum Auslaufmodell erklärt worden. Nicht zuletzt deshalb hat sich die altehrwürdige IAA neu erfunden und firmiert seit 2021 als IAA Mobility in München. Genau da waren wir für euch unterwegs, um zu prüfen, was es für die Besucher zu sehen und zu erleben gibt. Ob jetzt alles besser ist als früher?

Ein bisschen Messe ist noch dabei

So ganz können die Verantwortlichen freilich nicht aus ihrer Haut. Denn auch wenn sich das grundlegende Konzept der IAA verändert hat, gibt es nach wie vor automobile Neuheiten zu bestaunen und um die zu präsentieren, eignet sich ein Messe-Stand ja grundsätzlich nicht schlecht. Auf dem "Summit" genannten Areal in Münchens Messe-Hallen treffen sich allerdings vorrangig Fachbesucher und Geschäftsleute. Hier steht das Business klar im Fokus. Für Privatpersonen ist das kein Muss – denn die echte Erlebniswelt wartet in der Innenstadt.

Hier schlägt das Herz

Das Herzstück der neuen IAA Mobility ist trotz all der Neuheiten aber nicht das Messe-Gelände, sondern der Open Space in der Münchener Innenstadt. Ein Areal, das man sich wie eine Art Straßenfest oder Mobilitäts-Festival vorstellen kann. Besonders besucherfreundlich sind die Eintrittspreise – denn es gibt keine. Der Zugang zu den Ständen der Hersteller und Zulieferer, sowie den Konzert-Bühnen und Panel-Diskussionen ist kostenlos. Dazu kommt, dass Besucher die ohnehin ansässige Gastronomie für eine Pause nutzen können und keinen überteuerten Messe-Snack kaufen müssen. Den vollumfänglichen Eindruck von unserem Rundgang erhalten Sie mit dem Video oben im Artikel.