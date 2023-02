Selbst Elektroautos, die keine dezidiert sportlichen Fahrzeuge sind, kommen überraschend antrittsstark von der Stelle. Seit jeher ist das ein Fahrspaß-Argument überzeugter Elektromobilisten. Aber warum können E-Autos das eigentlich so gut? Liegt es einzig am sofort verfügbaren Drehmoment? Nein, es sprechen mehrere Gründe dafür (siehe Video). Eine kleine Auswahl.

Die Leistungsdichte

Weil Elektromotoren mit ihrer hohen Leistungsdichte weniger Bauraum beanspruchen als vergleichbar starke Verbrennungsmotoren, haben die Ingenieure bei der Konstruktion oder Auswahl einer passenden E-Maschine mehr Spielraum. Tendenziell finden so leistungsstärkere Motoren in den Autos Platz. Der Vorteil in puncto Leistungsdichte beträgt beim E-Motor übrigens etwa Faktor 30 im Vergleich zum Verbrenner.

Das Drehvermögen

Elektromotoren geben ihre Kraft über einen weiten Drehzahlbereich hinweg ab. Manche Maschinen drehen bis zu 19.000/min und auch das Drehmoment-Maximum zieht sich häufig über eine breite Spanne. So spart man sich beim Elektroantrieb in der Regel Getriebe und Kupplung. Letztere ist bei der Anfahrbeschleunigung üblicherweise stark beansprucht und kostet in der Schlupfphase, in der nicht die volle Kraft auf die Räder wirkt, Zeit. Gleiches gilt für Zugkraftunterbrechungen in Schaltpausen – all das kann beim Elektroauto vernachlässigt werden.

Regelsysteme und Faktor Fahrer

Neben den beiden genannten Punkten gibt es noch einige weitere, die dem Elektroauto einen Beschleunigungsvorteil bescheren. Darunter etwa schnellere Regelsysteme und der Faktor Fahrer, der im Verbrenner leicht zum Zeitfresser avanciert. Diese und weitere Erklärungen geben wir Ihnen ausführlich in unserem Video oben im Artikel.