Auf 280.000 bis 320.000 Euro schätzt RM Sotheby's den Wert eines Windkanalmodells des Ferrari FXX-K Evo. Das Modell im Maßstab 1:2 ist das dritte, das Ferrari in der Entwicklungsphase des Supersportwagens gebaut hat. Es wurde für den Designprozess genutzt. Montiert auf einer 110x260 Zentimeter großen Platte, kann das Modell an der Wand montiert oder auf den Boden gestellt werden. Eine Holzkiste zum Transport ist ebenfalls dabei.

V12-Hybrid mit 1.050 PS

Ferrari hat den FXX-K 2015 als Weiterentwicklung des FXX präsentiert. Das Supercar auf Enzo-Basis war ausschließlich für Einsätze auf Rennstrecken gedacht, da es eher ein Labor- als ein Straßenfahrzeug ist. Das K im Namen steht für das kinetische Energie-Rückgewinnungssystem KERS: Der Antrieb besteht aus der Kombination eines 65-Grad-V12 mit einem 140-kW-Elektromotor. Der 6,3-Liter-12-Zylinder-Saugmotor leistet 860 PS. Beide Maschinen zusammen bringen es auf eine Leistung von 1.050 PS und mehr als 900 Newtonmeter. Das schwarze Windkanal-Modell hat keinen Antrieb.

Das Original hat eine Länge von 4,97 und eine Breite von 2,05 Meter – das halb so große Windkanal-Modell ist also knapp 2,50 Meter lang und etwa einen Meter breit. Versteigert wird das Modell am 31. Januar in Les Salles du Carrousel in der Rue de Rivoli in Paris.