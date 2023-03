Auf umgerechnet 240.000 bis 425.000 Euro schätzt RM Sotheby’s den Wert eines originalverpackten Ferrari Tipo 140 DA. Laut Auktionshaus ist es das erste Mal, dass ein kompletter NOS (New Old stock) Tipo 140 DA für einen Ferrari FXX angeboten wird. RM Sotheby's hatte im November 2022 bereits den originalverpackten Motor eines Ferrari Enzo im Angebot.

800 PS pro Kubikmeter

Der 800 PS starke V12-Saugmotor ist für einen Ferrari FXX bestimmt, steht auf einer Palette und ist komplett mit Kabeln, Airbox und Lichtmaschine ausgerüstet. Nur den Auspuff müsste man dazukaufen. Und das Auto. Es sei denn, man macht einen Tisch aus dem gut einen Kubikmeter großen Motor – Länge, Höhe und Breite sind mit 100x122x107 Zentimeter angegeben.

Der FXX-Motor

Den Hubraum des Zwölfzylinders gibt Ferrari mit 6262,45 Kubikzentimeter an. Die Höchstleistung liegt bei 800 PS. Damit erreicht der FXX eine Höchstgeschwindigkeit von 345 km/h. Das maximale Drehmoment des mit 13,3:1 hoch verdichteten Motors beträgt bei 5.750/min 686 Newtonmeter. Klassisch für einen Ferrari-V12 ist der Zylinderwinkel von 65 Grad. Mit 94 mm Bohrung und 75,2 mm Hub ist der Motor eindeutig kurzhubig ausgelegt. Die Nenndrehzahl liegt bei 8.500/min. Das Getriebe des FXX kann laut Ferrari in unter 100 Millisekunden die Gänge wechseln, was der Schaltgeschwindigkeit in der Formel 1 entspricht.

Der FXX

Der limitierte FXX hat keine Straßenzulassung und wird von Ferrari nicht im Motorsport eingesetzt. Kunden können das Auto im Rahmen von Testfahrten bewegen; sie sind mit ihrem Auto Teil eines Forschungs- und Entwicklungsprogramms. Einer der 29 FXX kostete seinerzeit 1,5 Millionen Euro plus Steuern.