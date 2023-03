Am Montag, den 27. März 2023, streiken die Gewerkschaften Ver.di und EVG. Bahn- und Flugverkehr kommen weitgehend zum Erliegen. So kommen Sie trotzdem voran.

Einen solchen einzelnen Mega-Streik mit Auswirkungen auf den Alltag der Menschen hierzulande hat die Bundesrepublik Deutschland schon lange nicht mehr erlebt – vielleicht sogar noch nie. Mit Ver.di und der EVG kündigen die zweit- und siebtgrößte Gewerkschaft Deutschlands für Montag, den 27.03.2023, einen gemeinsamen Warnstreik an. Sie repräsentieren zusammen etwas mehr als zwei Millionen Mitglieder (Stand 31.12.2022).

Auswirkungen im Bahn-Fernverkehr

Zum ganztägigen und flächendeckenden Streik hat die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG Mitarbeitende aus allen Bereichen der DB und anderer Bahnunternehmen aufgerufen. Einer Mitteilung der Deutschen Bahn (DB) zufolge bringt das den Zugverkehr in weiten Teilen zum Erliegen. Der Fernverkehr wird am Montag komplett, der Regionalverkehr größtenteils eingestellt. Zudem dürften bereits am Sonntagabend sowie am Dienstag Auswirkungen spürbar sein.

Folgerichtig bittet die DB Fahrgäste, eine am 27. März geplant Reise entweder vorzuziehen oder später anzutreten. Um das zu ermöglichen, soll es umfangreiche Kulanzregelungen geben. Ein für den 27. oder 28. März gebuchtes Ticket ist ab sofort und bis Dienstag, den 4. April, flexibel nutzbar. Sitzplatzreservierungen können zudem kostenfrei storniert werden. Über den Streik und seine Auswirkungen hält die Bahn ihre Kundinnen und Kunden über diese Website auf dem Laufenden.

Situation im ÖPNV und Güterverkehr

Im Öffentlichen Personen-Nahverkehr wirkt sich dagegen der Ver.di-Streik aus. Die Mitglieder unter den Verkehrsbeschäftigten der Gewerkschaft bestreiken den ÖPNV in sieben Bundesländern: Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen. Hinzu kommen einige private Regionalbahnen, darunter deren größter Vertreter Transdev, und die Busgesellschaften der Deutschen Bahn. Außerdem sind die Beschäftigten an den Flughäfen (alle außer BER), in einigen kommunalen Häfen, bei der Autobahngesellschaft und in der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung dabei.

Vom EVG-Streik wird obendrein der Güterverkehr auf der Schiene betroffen sein. In diesem Bereich will die DB die Auswirkungen so gering wie möglich halten und zumindest die Versorgung von Kraftwerken, Seehäfen, Raffinerien und anderen zentralen Industrien sicherstellen.

Klimaaktivistinnen und -aktivisten hängen sich an

Zusätzlich wollen sich Klimaaktivistinnen und -aktivisten an den Streik von Ver.di und EVG anhängen. "Gemeinsam mit den Beschäftigten der Bahn und ÖPNV streiken wir für bessere Arbeitsbedingungen und eine Verkehrswende", heißt es in einer über die sozialen Netzwerke verbreitete Stellungnahme von "Fridays for Future". Die Vereinigung kündigt an, "in 20 Städten mit auf der Straße" zu sein. Die Gruppe "Letzte Generation" hat ebenfalls bereits angekündigt, an diesem Tag zusätzliche Aktionen durchführen zu wollen.

Auswirkungen auf den Straßen

Die Erfahrung lehrt: Wird im Öffentlichen Nah- und Fernverkehr gestreikt, wird es auch auf den Straßen voll, weil viele Reisende auf das Auto umsteigen und mehr Güter im Lkw statt per Bahn transportiert werden. Grundsätzlich sind zudem Tunnelsperrungen möglich, weil ebenfalls Mitarbeitende der Autobahn GmbH Mitglieder bei Ver.di sind und am Streik teilnehmen werden. Das Unternehmen hat jedoch angekündigt, Tunnelschließungen vermeiden zu wollen, indem der Betriebsdienst auf den Fernstraßen per Notdienstvereinbarungen aufrechterhalten wird.

Erschwerend kommt hinzu, dass mit Bremen und Niedersachsen zwei nördlich gelegene Bundesländer bereits in die Osterferien starten. Dies wirkt sich laut ADAC zwar vor allem am Wochenende aus, dürfte die Lage am Montag aber sicher nicht entspannen. Eine konkrete Stauprognose für diesen Tag gibt bisher jedoch kein Automobilclub ab. In den Innenstädten dürften potenzielle Klebeaktionen der "Letzten Generation" und zusätzliche "Fridays for Future"-Demonstrationen die Stausituation verschärfen.

Die Alternativen: Mietwagen, Fernbus, Mitfahrgelegenheiten

Wer trotzdem unbedingt am 27. März reisen muss und dafür kein eigenes Auto nutzen kann, sollte frühestmöglich einen Mietwagen buchen. Laut Vergleichsportal "billiger-mietwagen.de" werde es kurzfristig zu einer Zunahme an Buchungen kommen; zudem werden die Preise steigen. Wer das Auto dann doch nicht nutzen muss, beispielsweise weil der Zug trotzdem fährt oder ein Termin abgesagt wurde, kann in den meisten Fällen die Buchung bis 24 Stunden vor geplanter Übernahme des Fahrzeugs kostenfrei stornieren.

Eine weitere Alternative sind Fernbusse. Der größte Anbieter Flixbus hat bereits angekündigt, seine am stärksten nachgefragten Routen am kommenden Montag aufzustocken, sofern dies möglich sei. Zudem dürften Reisende und Berufspendler verstärkt auf Fahrgemeinschaften und Mitfahrgelegenheiten setzen. Hier ist es dank Internet inzwischen relativ unkompliziert möglich, dass sich Anbieter und Anbieterinnen sowie Interessenten untereinander vernetzen.

