Nach der "Edition 55" für die Mercedes G-Klasse legen die Schwaben nun auch eine "Edition 55" für die Kompaktklasse-Modelle CLA und A-Klasse auf. In den Genuss der Edition kommen die Varianten A 35 4Matic und CLA 35 4Matic sowie deren stärkeren 45er-Ableger inklusive ihrer S-Versionen. Der Mercedes-AMG CLA 45 4Matic Edition 55 ist sowohl in der Standard- als auch in der S-Version als viertüriges Stufenheck-Coupé und als Shooting Brake erhältlich.

Wer den Haken bei der neuen Option setzt, erhält für sein Kompaktmodell eine Sonderlackierung in Kosmosschwarz-Metallic oder Digitalweiß-Metallic. Die Farbgebung ergänzen die Designer im Schwellerbereich mit einer Folierung, die an den vorderen Türen das AMG-Wappen präsentiert. Hinzu kommen titangraue 19-Zoll-AMG-Schmiederäder im Kreuzspeichen-Design, ein Tankdeckel in Silberchrom mit AMG-Schriftzug sowie im Cockpit Zierelemente in dunklem Aluminium-"Edition 55"-Design.

Mehr Spoiler, mehr Schwarz

Ans Auto wandert zusätzlich ein AMG-Aerodynamik-Paket, das eine Frontschürze mit vergrößertem Frontsplitter und Zusatz-Flics, einen AMG-Heckflügel, seitliche Strömungsabrisskanten an den optischen Luftauslässen der Heckschürze sowie den Diffusor-Blade umfasst. Alle Anbauteile sind in Hochglanzschwarz gehalten. Weitere Elemente in dieser Farbe bringen das AMG-Night-Paket und das AMG-Night-Paket II an die Kompakten. In Hochglanzschwarz lackiert sind hier Frontsplitter und Zierelemente auf den Lamellen in den äußeren Lufteinlässen, die Einleger in den AMG-Seitenschwellerverkleidungen, der Bordkanten- und Fensterlinienzierstab sowie die Außenspiegelgehäuse. Hinzu kommen Endrohrblenden in Schwarz verchromt und wärmedämmend dunkel getöntes Glas. Lamellen des AMG-spezifischen Kühlergrills sowie Typkennzeichen auf Heckdeckel und Kotflügeln, jeweils in Hochglanzschwarz, vervollständigen das exklusive Erscheinungsbild.

Ein Kontrast in Schwarz und Rot prägt das Interieur der Edition 55-Modelle. Die AMG-Performance-Sitze sind zweifarbig mit Leder in Rot und Schwarz bezogen, das Sportlenkrad zieren eine Edition 55-Plakette und eine schwarze 12-Uhr-Markierung. Beim Zustieg gleiten die Beine über rot beleuchtete AMG-Einstiegsleisten, bevor sie auf schwarzen Velours-Fußmatten mit roter Kontrastnaht und in Rot gewebtem "Edition 55"-Schriftzug zur Ruhe kommen.

Die Jubiläumsmodelle sind ab sofort bis November (auf Basis der 35er-AMGs) oder Dezember 2022 (alle 45er-Varianten) bestellbar. Der Paketpreis liegt bei 12.614 Euro für die 35er- und 45er-S-Versionen beziehungsweise 14.280 Euro für den Mercedes-AMG A und CLA 45 4Matic+ Edition 55 mit 387 PS starkem Motor. Die Ausstattung umfasst bei allen Edition-55-Modellen zusätzlich eine maßgeschneiderte Indoor-Abdeckplane im AMG-Look.