Dieser nur 24 Kilo schwere E-Motor leistet 486 PS und stellt ein maximales Drehmoment von 800 Nm bereit. In der AMG-EA-Plattform an der Vorder- und Hinterachse verbaut, ergibt sich eine Systemleistung von 972 PS sowie 1.600 Nm. Auch eine Version mit drei Elektromotoren – zwei an der hinteren Achse und einer an der Front – ist in der Vorbereitung.

AMG.EA für den AMG-GT-Nachfolger

Der Axialflussmotor zeichnet sich durch Laufruhe, geringen Bauraum, geringe Wärmeentwicklung und ein sehr hohes Drehmoment aus. Des Weiteren entwickelt Mercedes neben den eigenen Elektromotoren auch den elektrischen Antriebsstrang (eATS) mitsamt dem E-Motor, Getriebeteilen und Leistungselektronik zum eATS 2.0 weiter. Ab 2024 fertigt Mercedes den Antriebsstrang im Werk in Untertürkheim. Ferner wird er auch in der Mercedes-Plattform (MB.EA" ab 2025 zum Einsatz kommen und auch dort die 800-Volt-Technik einbringen.

Im Mai 2021 hatte Mercedes mit dem Vision AMG Concept (siehe Fotoshow) einen Ausblick auf ein Elektromodell der Zukunft gegeben, aktuell erprobt Mercedes einen Prototyp unter der Karosserie eines EQE auf der Straße. Dieses intern unter dem Code C295 laufende viertürige Coupé wird der Nachfolger des Mercedes-AMG GT 4-Türer. Weitere Modelle sind in Planung, vermutlich ein zweitüriges Modell als Erbe des AMG-GT. Auch hier hatte Mercedes bereits mit der One-Eleven-Studie einen Ausblick gegeben.

Bereits 2021 hatte Mercedes drei Elektroplattformen im Rahmen seines Strategy Update bekannt gegeben. Bis 2025 legt der Autobauer die MB.EA für mittelgroße und große Pkw auf. Auf der Van.EA bauen künftig die elektrischen Vans und Nutzfahrzeuge auf und die AMG-EA steht den besonders sportlichen Fahrzeugen zur Verfügung, "die sich an die technologieaffinen und leistungsorientierten AMG-Kunden" richten, wie es damals hieß.